Через російські обстріли на Харківщині виникли пожежі у декількох громадах, - начальник поліції Тимошко

Про це розповів начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко в етері телеканалу "Еспресо".

"Росія продовжує здійснювати удари. На жаль, за минулу добу, вони до 00:00 скинули 23 КАБи по області, в тому числі і по місту. До 18:40 сьогодні окупанти скинули ще 16 КАБів. З 4:30 до 5:30 - 10 КАБів по Куп’янській і Борівській громадах, два - по Вовчанську, у післяобідній час чотири - по Богодухову. Чотири КАБи поцілили в район залізничного вокзалу. Є влучання в зерносховище, яке розташоване поруч. На щастя, там поки без потерпілих. Однак було займання трави, тому в Богодухові розпочалась пожежа", - зазначив він.

Що стосується пожеж, переважна їх кількість пов’язана саме з військовою агресією РФ, - сказав Тимошко.

"Окрім КАБів росіяни застосовують РСЗВ по області, і все це викликає пожежі. Погода, на жаль, не сприяє гасінню. Зараз у нас є пожежі у декількох місцях Ізюмської громади, в Куп’янській, Липецькій, Циркунівській, Богодухівській, Зміївській громадах. Також у Харківському районі - це Безлюдівка і Хорошеве, де вчора навіть було займання двох будинків. Але, на щастя, ДСНС зупинили пожежу, локалізували і більш-менш контролюють ситуацію, однак вона залишається складною. Зараз уже є також займання в Харкові", - додав начальник поліції.