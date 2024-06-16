Чи прослуховують росіяни розмови українців в окупації: у "Жовтій стрічці" пояснили
Активісти руху "Жовта стрічка" розповіли, який зв’язок росіяни постійно прослуховують та як убезпечити свої телефонні розмови в окупації
Про це повідомляє рух "Жовта стрічка".
Зокрема там зазначили, що використання звичайного мобільного зв'язку на окупованих територіях України є дуже ризикованим через прослуховування з боку загарбників та колаборантів.
"Російські мобільні оператори законом зобов’язані встановлювати системи СОРМ для фіксації активності абонентів (інформація про цю активність зберігається протягом певного часу і доступ до неї російських "правоохоронних" органів не потребує рішення суду), а російські спецслужби застосовують спеціальне обладнання для перехоплення розмов", - йдеться у повідомленні.
Тож, розмови по мобільному телефону чи СМС-повідомлення можуть легко перехопити росіяни.
Активісти категорично не рекомендують обговорювати через мобільний зв'язок будь-яку інформацію, пов'язану з рухом спротиву, проукраїнською позицією, зв’язками із ЗСУ тощо.
Ще одним каналом комунікації є цифровий, він використовує інтернет для передачі даних про розмови. У такому разі комунікація відбувається за допомогою мобільних месенджерів. Їх зламати та перехопити важче.
"Теоретично і цю комунікацію можна зламати та перехопити, але зробити це набагато складніше, особливо за умови використання захищеного месенджера, який шифрує повідомлення користувачів", - додають у Жовтій стрічці.
- 5 червня повідомлялося, що на тимчасово окупованому лівобережжі Херснщини росіяни активізували перевірки мобільних телефонів та переписок українців, активісти руху "Жовта стрічка" дали поради, як убезпечитися.
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