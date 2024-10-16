Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Для цього потрібно змінити Конституцію: політолог Фесенко оцінив можливість появи в Україні американських баз протиракетної оборони
Ексклюзив

Для цього потрібно змінити Конституцію: політолог Фесенко оцінив можливість появи в Україні американських баз протиракетної оборони

Тетяна Нижник
16 жовтня, 2024 середа
22:00
Війна з Росією MIM-23 Hawk

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента", політолог Володимир Фесенко прокоментував неядерний пакет стримування, запропонований Зеленським

Зміст

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"На початку 2000-х років головною проблемою у відносинах між Росією і США була проблема створення та розміщення баз протиракетної оборони в країнах Східної Європи. Це найбільше дратувало росіян і викликало в них найбільш критичну реакцію, оскільки вони вважали, що це порушує стратегічний баланс між США і Росією. Але в даному випадку йдеться про військову базу, яка є комплексом протиракетної оборони. Це можливо тільки після завершення війни. Під час війни США навряд чи можуть розміщувати на нашій території такий комплекс. Другий важливий момент – для цього потрібна зміна Конституції, не тільки спеціальне рішення Верховної Ради. Якщо це військова база, то потрібно змінити Конституцію", - зазначив Фесенко.

За його словами, на перспективу це дуже важливо, і можливо, про це йдеться в секретному додатку. 

"Це радше пропозиція стратегічного характеру. Зеленський тут піднімає планку, діє як максималіст, розуміючи, що не на все ми отримуємо відразу позитивну відповідь. Саме тому він звертався до депутатів під час свого виступу та на окремій зустрічі, наголошуючи на необхідності діяти разом з нашими партнерами, впливати на них. Не з усіх питань вони готові дати нам відповідь. Ми це знаємо щодо далекобійної зброї, щодо НАТО, навіть щодо запрошення, і щодо деяких інших пунктів може бути схожа ситуація. Але партнерів треба підштовхувати. Це традиційна для нас ситуація, коли нам спочатку казали "ні", потім "подумаємо", і тільки на третьому етапі – "так". Так було з F-16, важкою зброєю, ППО, танками. Зараз схожа ситуація може бути. Зеленський розуміє, що ситуація зараз на переломі. Або треба буде виходити на перемовини, але тоді треба, щоб росіяни були на слабких позиціях. Потрібно посилити наші позиції, тиснути на Росію, і він пропонує силовий тиск на Росію. У цьому я бачу головний сенс його плану та пропозицій. Далі треба над цим працювати. Десь буде результат найближчим часом, а десь – пізніше", - додав Фесенко.

  • У середу, 16 жовтня, президент України Володимир Зеленський у Верховній Раді поділився деталями п'яти пунктів Плану перемоги.
Теги:
Суспільство
Світ
Україна
Росія
військові
Володимир Зеленський
ППО
США
Військові новини
допомога Україні
переговори з РФ
допомога США Україні
Світ про Україну
Читайте також:
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Сергій Згурець
14 жовтня, 2024 понедiлок
Як українські воїни помстилися росіянам за розстріл наших бійців на Курщині. Колонка Сергія Згурця
Автор Ростислав Павленко
14 жовтня, 2024 понедiлок
Рейдами на концерти відвертають увагу від Вугледара
Бен Ходжес
Автор Антін Борковський
13 жовтня, 2024 неділя
Генрал Бен Ходжес: на фронті шальки терезів починають поступово зміщуватися на користь України
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.04
    Купівля 41.04
    Продаж 41.5
  • EUR
    Купівля 44.76
    Продаж 45.45
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
16 жовтня
22:14
Станіслав Черчесов
Російського тренера збірної Казахстану оштрафували за зневагу до казахської мови
22:12
Зеленський 17 жовтня у Брюсселі візьме участь у засіданні Ради Україна-НАТО
22:07
Пресреліз
PR марафоні від MMR
PR Марафон 30 жовтня: етика в комунікаціях під час війни 
21:53
Юхим Конопля, Україна - Албанія
Збірна України позбулася шансів на місце в першому кошику при жеребкуванні ЧС-2026
21:53
Оновлено
сили ППО
ППО спрацювала по російських БПЛА на Київщині
21:40
Оновлено
Володимир Зеленський та Джо Байден
США після розмови Байдена та Зеленського оголосили про пакет допомоги Україні на $425 млн
21:23
єврейська громада україни
Ізраїль підготував план відповіді Ірану на атаку 1 жовтня, - СNN
20:55
Ексклюзив
Суджа, РФ, Курська область
"За рахунок чого переносити?": у Defense Express проаналізували пункт Плану перемоги про перенесення війни на територію РФ
20:44
Оновлено
Джо Байден і Володимир Зеленський
Засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться наступного місяця, - Білий дім
20:17
безпілотник
Міноборони сертифікувало першу приватну школу операторів дронів
20:08
Евакуаційний потяг із Донеччини курсуватиме щодня: в ОВА розповіли, в які регіони вивозитимуть людей
20:06
Ексклюзив
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
Багато безпілотників, що летять у бік України, не є "шахедами", РФ масштабувала виробництво ударних БПЛА, - авіаексперт Храпчинський
20:05
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Зеленський представив у ВР План перемоги. Як завадити Росії збільшувати виробництво боєприпасів та артсистем. Колонка Сергія Згурця
20:03
OPINION
Чи є план поразки Росії?
19:53
військовий квиток, мобілізація
Офіційного запиту немає, але питання про зниження мобілізаційного віку в Україні США порушують постійно, – нардеп Чернєв
19:34
В Україні створили комітет, що обиратиме членів наглядових рад в університетах
19:30
полонені окупанти
"Азов" на Торецькому напрямку взяв у полон 17 російських окупантів
19:18
Оновлено
У Підмосков’ї застрелили заступника начальника військової частини, який тиждень тому повернувся з війни проти України
19:17
Ексклюзив
ППО THAAD
Ізраїль, мабуть, має більше значення для США: журналістка Глаз про розгортання системи THAAD, яку просила Україна
19:15
Партнерський матеріал
Відновлення прибудинкових територій після російських обстрілів: хто відповідальний?
19:13
виставка "Битва за світло"
Біля Європарламенту відкрили виставку робіт українських фотографів "Битва за світло"
19:10
військовий, ТЦК
У Київському ТЦК заявили, що рейди в публічних місцях збільшили кількість добровольців
19:06
грузія
Грузинські спецслужби повідомили про підготовку провокацій перед виборами до парламенту
19:05
прапор України
У перемогу України вірять 83% респондентів, - опитування
18:58
РФ атакувала Білозерку на Херсонщині: поранено двох жінок
18:45
До 8 тижнів автономної роботи: компанія Amazon анонсувала перший Kindle із кольоровим екраном
18:34
Олег Синєгубов
Із Борової на Харківщині планують вивезти 134 дитини з родинами, - ОВА
18:31
вибори
Лише 28% респондентів підтримують ідею провести вибори в Україні до завершення війни, - опитування
18:30
Їжа для військових має бути якісною
ДОТ припинив роботу з постачальником для ЗСУ консервів, де замість м'яса виявили жир, шкіру й сухожилля
18:13
Новини компаній
Компанія "АТБ" відбудує зруйнований РФ будинок у Львові: на відновлення виділено 11,8 млн грн
18:02
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:01
Марія Захарова
У МЗС РФ заявили, що український План перемоги нібито підштовхує НАТО до "прямого конфлікту" з Москвою
18:00
OPINION
блог Вікторія Сюмар
Партнери можуть не почути список побажань від Зеленського
17:59
НАТО
Найближчим часом Україна не отримає запрошення на вступ до НАТО, - посолка США Сміт
17:58
Ексклюзив
Кукурудза
Україна може втратити близько 8 млн тонн кукурудзи через погодні умови, - Всеукраїнська аграрна рада
17:54
PR
Спад цін на автомобілі зі США в Україні
17:32
Ліонель Мессі (ліворуч) і Лаутаро Мартінес, збірна Аргентини, Аргентина
Мессі назвав футболіста, який заслужив виграти "Золотий мʼяч-2024"
17:28
кримські татари
Естонський парламент визнав депортацію кримських татар геноцидом
17:25
Марк Рютте
Рютте заявив, що ознайомлений з українським Планом перемоги та обговорює його з союзниками в НАТО
17:05
танк Abrams M-1
Австралія передасть танки Abrams Україні в межах нового пакета допомоги
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV