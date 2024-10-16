Для цього потрібно змінити Конституцію: політолог Фесенко оцінив можливість появи в Україні американських баз протиракетної оборони

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"На початку 2000-х років головною проблемою у відносинах між Росією і США була проблема створення та розміщення баз протиракетної оборони в країнах Східної Європи. Це найбільше дратувало росіян і викликало в них найбільш критичну реакцію, оскільки вони вважали, що це порушує стратегічний баланс між США і Росією. Але в даному випадку йдеться про військову базу, яка є комплексом протиракетної оборони. Це можливо тільки після завершення війни. Під час війни США навряд чи можуть розміщувати на нашій території такий комплекс. Другий важливий момент – для цього потрібна зміна Конституції, не тільки спеціальне рішення Верховної Ради. Якщо це військова база, то потрібно змінити Конституцію", - зазначив Фесенко.

За його словами, на перспективу це дуже важливо, і можливо, про це йдеться в секретному додатку.



"Це радше пропозиція стратегічного характеру. Зеленський тут піднімає планку, діє як максималіст, розуміючи, що не на все ми отримуємо відразу позитивну відповідь. Саме тому він звертався до депутатів під час свого виступу та на окремій зустрічі, наголошуючи на необхідності діяти разом з нашими партнерами, впливати на них. Не з усіх питань вони готові дати нам відповідь. Ми це знаємо щодо далекобійної зброї, щодо НАТО, навіть щодо запрошення, і щодо деяких інших пунктів може бути схожа ситуація. Але партнерів треба підштовхувати. Це традиційна для нас ситуація, коли нам спочатку казали "ні", потім "подумаємо", і тільки на третьому етапі – "так". Так було з F-16, важкою зброєю, ППО, танками. Зараз схожа ситуація може бути. Зеленський розуміє, що ситуація зараз на переломі. Або треба буде виходити на перемовини, але тоді треба, щоб росіяни були на слабких позиціях. Потрібно посилити наші позиції, тиснути на Росію, і він пропонує силовий тиск на Росію. У цьому я бачу головний сенс його плану та пропозицій. Далі треба над цим працювати. Десь буде результат найближчим часом, а десь – пізніше", - додав Фесенко.