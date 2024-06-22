Допомога США: Сирський заявив, що ЗСУ вже відчули посилення своєї спроможності давати відсіч ворогу

Про це він сказав у телефонній розмові з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Куінтоном Брауном.

Головком поділився своїм баченням обстановки на полі бою після поїздки на фронт.

Генерали обговорили аспекти матеріально-технічної допомоги Україні та питання підвищення якості підготовки наших військ.

"Подякував за військову допомогу від США, що продовжує надходити. Українські підрозділи вже відчули реальне посилення своєї спроможності давати відсіч ворогу", - написав Сирський.