Допомога США: Сирський заявив, що ЗСУ вже відчули посилення своєї спроможності давати відсіч ворогу
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський сказав, що українська армія вже відчула реальне посилення своєї спроможності давати відсіч ворогу після надходжень допомоги від США
Про це він сказав у телефонній розмові з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Куінтоном Брауном.
Головком поділився своїм баченням обстановки на полі бою після поїздки на фронт.
Генерали обговорили аспекти матеріально-технічної допомоги Україні та питання підвищення якості підготовки наших військ.
"Подякував за військову допомогу від США, що продовжує надходити. Українські підрозділи вже відчули реальне посилення своєї спроможності давати відсіч ворогу", - написав Сирський.
- 13 червня, президент України Володимир Зеленський та очільник США Джо Байден підписали двосторонню угоду про безпеку строком на 10 років.
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