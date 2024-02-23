Двері з Бородянки, відео з деокупованих місць: в ОБСЄ відкрили експозицію Living The War про воєнні злочини РФ

Про це повідомляє Укрінформ.

Члени парламентських делегацій, дипломати країн-учасниць ОБСЄ та співробітники організації можуть скористатися окулярами віртуальної реальності, щоб побачити 360-градусне відео воєнних реалій в Україні. Глядачі можуть обертатися навколо, дивитися вгору та вниз, отримуючи ефект присутності.

На експозиції також представлено двері зі зруйнованого Росією багатоквартирного житлового будинку у Бородянці Київської області. Окупанти розбомбили його 1 березня 2022 року: російська бомба повністю зруйнувала цілу секцію будинку з п'ятого по перший поверх за адресою Центральна, 427. Того дня росіяни зруйнували в місті 8 багатоквартирних будинків, багато жителів яких загинули під руїнами.

"Ці двері – з невеличкого українського міста Бородянка. Два роки тому за цими дверима був чийсь дім. Ми часто говоримо, мій дім – моя фортеця. Лише два роки тому за цими дверима у людей була ранкова кава та довгі розмови ввечері, як ми це часто робимо. Але зараз всього цього вже немає – через російську агресивну війну", - сказав очільник української парламентської делегації в ПА ОБСЄ Микита Потураєв під час відкриття експозиції.

Представник України також наголосив, що ці двері - "суворе нагадування про те, що може чекати на Україну та світ, якщо не зупинити Путіна".

"Це потужне нагадування, що ваша підтримка – надзвичайно важлива для захисту людей та забезпечення нашої спільної перемоги", - додав Потураєв.

Президентка ПА ОБСЄ Піа Каума, яка на початку лютого перебувала з візитом в Україні, зокрема їздила до Бучі, сказала, що в Україні продовжують відбуватися такі злочини, як ті, що показані в експозиції Living The War.

"Ми маємо надати усю нашу підтримку Україні, її мужнім та хоробрим людям, щоб вони змогли перемогти ворога", - сказала Каума.

Заступник керівника служби міністра закордонних справ України Ірина Недобор розповіла, що проєкт Living The War розробили МЗС України та команда The Game Changers "щоб показати світу правду про те, що відбувається зараз в Україні та якими є наслідки російської агресії".

"На відео можна побачити такі міста як Бахмут, Ізюм, Буча, Бородянка, Ірпінь, Харків, Київ. Ці всі міста були відзняті у перші дні окупації камерами 360 градусів, і це дає можливість, одягаючи окуляри, відчути та побачити на власні очі, що саме відбувалося у тих містах. Тобто – ефект повної присутності, ніби телепортація в Україну", - сказала Недобор.

Проєкт уже представили в низці країн. Він покликаний розповісти світу про воєнні злочини РФ та сприяти залученню військової, фінансової та гуманітарної підтримки України.