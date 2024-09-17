Є припущення, що ворог зробив переорієнтацію з крилатих ракет на балістичні, - Defense Express

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Якщо ми говоримо про традиційне питання: “Скільки у русні ракет?” То важко порахувати, справа у тому, що було використання, а емпіричне правило, це якщо ворог не використовує орієнтовно понад сотню ракет, орієнтовно будемо говорити, 100-150 ракет на місяць, то все, що він не відстріляв, то залишається у нього у запасі. Треба все ж у Головного управління розвідки Міноборони (поцікавитись, - ред.), вони час від часу повідомляють, скільки там щось виробляється, от за їх оцінками у Російській Федерації, і вони доволі давно насправді це не робили", - сказав він.

Олег Катков зауважив, що ворог збільшив використання балістичних ракет, а крилатих зменшив.

"Існує таке припущення, що ворог зробив переорієнтацію виробничих потужностей з крилатих ракет на балістичні. Тому що дійсно, використання балістичних ракет "Іскандер" побільшало у порівнянні з минулими періодами, водночас використання крилатих ракет трохи зменшилось, з огляду на те, що їх ефективніше перехоплюють. І, дійсно, коли мова йде про перехоплення крилатих ракет, там може бути показник і 90%. Водночас питання перехоплення балістики залишається актуальним і потребує відповідні засоби протиракетної оборони", - зазначив він.

Військовий експерт також сказав, що точна кількість ракет, які нині є у росіян, невідома, але зазначив, що ворог має спроможність завдавати комбінованих ударів.

"Також треба згадувати про ракети з КНДР балістичні. Та загрозу передачі, ну якщо зараз ми говоримо про те, що Іран передав балістичні ракети, але з дальністю ударів 120 кілометрів. Тобто тих, яких достатньо якраз для ураження прифронтових, прикордонних міст і їх інфраструктури, то для атаки по західних областях необхідно мати дальність понад 500 кілометрів. Але знов таки питання кількості таких засобів у РФ наразі залишається відкритим. Але можна бути впевненими у тому, що ворог може забезпечувати комбіновані атаки з використанням понад сотні ракет і це для нього не є чимось неможливим, тому що за останній період такі атаки вже були", - додав Олег Катков.