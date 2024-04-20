Є відчуття, що російська опозиція спочатку чекає на перемогу України, щоб почати діяти, - нардепка Мезенцева
Народна депутатка Марія Мезенцева вважає, що серед представників російської опозиції немає порозуміння щодо боротьби проти путінського режиму
Таку думку вона висловила в етері Еспресо
"Сьогодні ми можемо спостерігати, що серед російської опозиції немає чіткого порозуміння. Складається відчуття, що вони чекають на перемогу України для того, щоб почати діяти проти путінського режиму. Я маю на увазі не конкретні прізвища, а говорю загалом про їхню діяльність. Втім, дійсно в нас є контакти з російською опозицією на високому рівні. Я і мої колеги поділяємо думку про те, що ми повинні розширювати й більше говорити про поневолені народи РФ. Зокрема, в ПАРЄ та ТСК по поневолених народах Росії", - розповіла Мезенцева.
За словами нардепки, представники поневолених народів РФ влаштовують акції підтримки України.
"І по всьому світу представники поневолених народів РФ підтримують Україну. До прикладу, представники черкеської спільноти в США влаштовували мітинги на підтримку законопроєкту про допомогу Україні. Також ми на всіх майданчиках говоримо про те, що Росія використовує поневолені народи у цій війні. Тому над цими проблемами має працювати й російська опозиція", - додала вона.
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