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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Є відчуття, що російська опозиція спочатку чекає на перемогу України, щоб почати діяти, - нардепка Мезенцева
Ексклюзив

Є відчуття, що російська опозиція спочатку чекає на перемогу України, щоб почати діяти, - нардепка Мезенцева

20 квітня, 2024 субота
18:22
Війна з Росією

Народна депутатка Марія Мезенцева вважає, що серед представників російської опозиції немає порозуміння щодо боротьби проти путінського режиму

Таку думку вона висловила в етері Еспресо

"Сьогодні ми можемо спостерігати, що серед російської опозиції немає чіткого порозуміння. Складається відчуття, що вони чекають на перемогу України для того, щоб почати діяти проти путінського режиму. Я маю на увазі не конкретні прізвища, а говорю загалом про їхню діяльність. Втім, дійсно в нас є контакти з російською опозицією на високому рівні. Я і мої колеги поділяємо думку про те, що ми повинні розширювати й більше говорити про поневолені народи РФ. Зокрема, в ПАРЄ та ТСК по поневолених народах Росії", - розповіла Мезенцева.

За словами нардепки, представники поневолених народів РФ влаштовують акції підтримки України.

"І по всьому світу представники поневолених народів РФ підтримують Україну. До прикладу, представники черкеської спільноти в США влаштовували мітинги на підтримку законопроєкту про допомогу Україні. Також ми на всіх майданчиках говоримо про те, що Росія використовує поневолені народи у цій війні. Тому над цими проблемами має працювати й російська опозиція", - додала вона.

Теги:
Відео
Світ
Росія
Володимир Путін
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