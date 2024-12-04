Єльський університет назвав імена понад 300 із понад 30 тис. депортованих Росією українських дітей

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що РФ реалізує системну та широкомасштабну програму депортації дітей з України та їхнього примусового усиновлення та перевиховання в Росії. Ця операція була особисто ініційована російським диктатором Володимиром Путіним та його підлеглими.

Дослідження лабораторії гуманітарних досліджень Єльської школи охорони здоров’я тривало впродовж 20 місяців від початку повномасштабного вторгнення РФ. Зазначається, що воно стало найповнішим на сьогодні звітом про масштаби депортації українських дітей.

Так, автори встановили імена 314 дітей, яких незаконно вивезли до Росії та передали на примусове усиновлення. Загалом за час вторгнення РФ у 2022 році було вивезено понад 30 тисяч неповнолітніх українських дітей.

"У період із травня до жовтня 2022 року дітей під прямим контролем адміністрації президента РФ вивозили з України на російських військово-транспортних літаках. Спочатку їх доставляли до проміжних пунктів, зокрема, до центрів тимчасового тримання та шкіл у Курській та Ростовській областях. Наразі вивезені діти можуть перебувати щонайменше у 21 регіоні Росії", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, щонайменше 208 із 314 ідентифікованих дітей помістили до російських баз даних на усиновлення або віддали під опіку громадян Росії. 67 дітей уже стали "натуралізованими російськими громадянами". Однак дослідники Єльського університету припускають, що їх кількість є значно більшою.