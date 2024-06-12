ЄСПЛ почав слухання у справі "Україна та Нідерланди проти Росії" про порушення прав людини під час російського вторгнення

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Сьогодні розпочалися слухання ЄСПЛ у справі "Україна та Нідерланди проти Росії". Справа досить складна й багатокомпонентна. Вона складається з 4-х окремих справ зареєстрованих Україною та Нідерландами у 2014, 2016, 2020 та 2022 роках. У цих справах Росія звинувачується в злочинах на території України розпочинаючи з 2014 року. Окремою під справою цієї великої справи є звинувачення Росії у незаконному вивезенні українських дітей з території України на територію Росії починаючи з 2014 року. Йдеться про три відомі групи таких дітей, які були вивезені з України до Росії насильницькими методами", - зауважила Висоцька.

За словами кореспондентки Еспресо, слухання ЄСПЛ у справі "Україна та Нідерланди проти Росії" відбудуться у відкритому форматі.

"Україну представляє заступниця голови Офісу президента України Ірина Мудра, а також представниця України у ЄСПЛ Маргарита Сокоренко. Під час слухань буде одночасно розглядатися справа щодо подій, які відбувалися з 2014 до 2022 року. Після слухань суд окремо буде приймати рішення про прийнятність до розгляду справи щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року", - пояснила Висоцька.

Кореспондентка Еспресо нагадала, що ЄСПЛ вже визнав, що малайзійський Boeing був збитий над територію України, яка на той момент контролювалася Росією.

"Окремою під справою, чому справа називається "Україна та Нідерланди проти Росії", є звинувачення Росії у збитті малайзійського Boeing. Вже чітко визначено, що починаючи з 11 травня 2014 року Росія контролювала окуповані території України і є відповідальною за все, що було вчинено на цих територіях. Тобто Росія причетна й винна в цьому злочині. Сьогодні жодного рішення суд приймати не буде, він тільки вислухає аргументи сторін. Згодом буде окреме засідання суду, де він оголосить проміжні рішення", - сказала Висоцька.

Тетяна Висоцькатакож додала, що існує окрема справа щодо окупації Росією Криму.

"Слухання вже відбулися й Україна чекає на остаточне рішення суду ЄСПЛ, яке визнає Росію винною в окупації Криму", - наголосила Висоцька.

Європейський суд з прав людини 18 липня оголосив вирок у справі "Росія проти України": він відмовив РФ у задоволенні позивних вимог у повному обсязі.

8 червня позов проти РФ у ЄСПЛ доповнили через підрив Росією Каховської ГЕС.







