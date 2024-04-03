Фронт, санкції та Японсько-українська конференція: Зеленський поспілкувався з прем'єром Кішідою

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Президент подякував японському уряду за масштабну й різнобічну допомогу Україні, а також за проведення в Токіо у лютому Японсько-української конференції, на якій було підписано понад 50 двосторонніх угод.

"Розповів про ситуацію на полі бою, зокрема про російський повітряний терор. З початку року Росія випустила по Україні майже тисячу ракет, приблизно 2800 "шахедів" і майже 7 тисяч керованих авіабомб", - заявив Зеленський.

Водночас президент наголосив на посиленні санкційного тиску на Росію та створенні механізму конфіскації заморожених російських активів. Крім цього, лідер України наголосив на важливості спеціальної техніки для облаштування фортифікацій, розмінування та медичної евакуації.