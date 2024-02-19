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Головною метою РФ є зниження рівня підтримки України країнами Заходу, - спецслужби Латвії

19 лютого, 2024 понедiлок
23:42
Війна з Росією окупанти

Бюро захисту Сатверсме Латвії (контррозвідка) заявило, що Росія сприймає війну в Україні як протистояння із західним світом та має на меті знизити підтримку України країнами Заходу

Про це повідомляє LSM.

Бюро захисту Сатверсме представило звіт про свою роботу за рік, у якому більшість матеріалу стосується загроз з боку Росії та аналізу її дій в Україні. 

Бюро захисту Сатверсме – це одна з латвійських спецслужб. Якщо просто – це наша контррозвідка. Щороку Бюро публікує звіти про виконану роботу. Вони цікаві тим, що показують, до чого, власне, готується, і в цьому році.

У бюро зазначають, що Росія сприймає війну в Україні як протистояння із західним світом.

"Існуючими силами Росія не в змозі досягти стратегічних успіхів в Україні. І тому війна вже перейшла у фазу марафону. Подальший її розвиток залежить від того, яка країна зможе у довгостроковій перспективі підтримувати свої збройні сили на вищому рівні. Тому стратегія Росії полягає в тому, щоб воювати довго, доки Україна не вичерпає сили", - йдеться у звіті.

Головна мета зовнішньої політики Росії на цей час – знизити рівень підтримки України країнами Заходу, наголошують у спецслужбі. Зокрема, РФ використовує руйнує, шкодить, намагається зменшити єдність союзників чи впливає на єдність суспільства, насамперед у країнах, де мають бути вибори.

У Бюро зазначають, що російська армія здобула достатній досвід, у тому числі й у протистоянні західній зброї, що підвищує ризик військової агресії з боку Росії проти НАТО.

Проте, як зазначають у спецслужбі, серед російської еліти точаться дискусії про життя після Путіна, тому попри стабільність путінського режиму, здається, він буде зустрічатися з новими й часто несподіваними проблемами в міру погіршення економічної ситуації. Але це не означає, що йде реальна підготовка до зміни влади у Росії, зауважили в Бюро.

Також у спецслужбі вказують, що росіянам все важче поширювати свою дезінформацію, але різко зросло значення соціальних мереж, особливо Telegram і TikTok.

Ситуація з Білоруссю та Китаєм

"У білоруському суспільстві загалом спостерігається високий рівень невдоволення політичною ситуацією, проте репресії, що широко застосовуються до політичної опозиції, ЗМІ, недержавних організацій та громадянського суспільства, істотно знизили можливості для широкого протесту. Білорусь, як і Росія, продовжуватиме створювати загрози для Латвії за допомогою різних проявів гібридної війни", - йдеться у звіті.

Щодо Китаю, то фахівці бюро попереджають про бажання використати економічні важелі тиску на інші країни. Мабуть, слідами гучної поїздки латвійських парламентаріїв до Китаю в бюро підкреслюють:

"Важливо усвідомлювати, що такі поїздки (візит латвійських парламентарів до Китаю, - ред.) можуть бути спрямовані не лише на дружню співпрацю та презентацію можливостей, а й можуть і містити цілеспрямовані спроби створити контакти з певними персонами, знання, вплив та доступ до інформації яких є привабливими для Китаю", - зазначили в Бюро.

Теги:
Світ
Україна
Росія
Китай
Білорусь
Латвія
російська армія
НАТО
допомога Україні
підтримка України
Світ про Україну
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