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Hands off Ukraine: Greenpeace Німеччини провели акцію протесту біля посольства РФ у Берліні

24 лютого, 2024 субота
13:05
Війна з Росією Greenpeace Німеччини

Рано вранці 24 лютого, у другу річницю повномасштабного вторгнення РФ, активісти Greenpeace спроєктували на будівлю посольства Росії в Берліні заклики "Припиніть убивства" та "Руки геть від України"

Про це повідомляє пресслужба Greenpeace.

Таким чином Greenpeace в Німеччині вказує на пряму відповідальність російського керівництва на чолі з президентом Володимиром Путіним за смерті й поранення, ймовірно, понад 500 тис. людей, наголошує організація у пресрелізі. Там наголошують, що рішення Путіна порушити міжнародне право і напасти на Україну 24 лютого 2022 року посіяло смерті та нескінченні страждання народу України.

"Шокує те, що жахи війни, яку ініціював Путін, тривають вже третій рік. Росія повинна припинити вбивства в Україні і вивести свої війська. Водночас міжнародна спільнота, зокрема уряд Німеччини, повинні продовжувати рішуче підтримувати Україну, а також активізувати дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення війни, - наголосив експерт з питань роззброєння Greenpeace Александр Лурц.

Greenpeace Німеччини

Фото: Greenpeace

В офіційній заяві Greenpeace Центральної та Східної Європи до другої річниці повномасштабного вторгнення наголошується на солідарності Greenpeace з народом України. Організація закликає міжнародну спільноту активізувати допомогу українцям.

"Минуло два роки після початку повномасштабного російського вторгнення, і наші думки та серця — з народом України. Десять років російської війни проти України, а найбільше з лютого 2022 року, ми щодня бачимо смерть, насильство, викрадення, масові вбивства, порушення прав людини та руйнування довкілля в жахливих масштабах. Greenpeace солідарний з народом України. Ми закликаємо міжнародне співтовариство істотно активізувати заходи, покликані зменшити гуманітарні страждання, допомогти захистити український народ", - йдеться у повідомленні.

Greenpeace Німеччини

Фото: Greenpeace

Зазначається, що Greenpeace спільно з українськими громадськими організаціями першими в Україні впровадили технології зеленої енергетики під час відбудови зруйнованої поліклініки в Київській області.

З 2022 року Greenpeace сприяє відновленню в населених пунктах, ремонтуючи будівлі та інфраструктуру, пошкоджені війною, поєднуючи ремонт із екологічною модернізацією.

"Використання сонячної енергії та заходів із енергоефективності під час реконструкції поєднує потребу у відновленні з переходом до більш стійкої та сталої системи. Цей процес, який ми називаємо «зеленою реконструкцією», робить інфраструктуру більш дружньою до довкілля, економічно стійкою, а також менш вразливою до військових атак. Вдалий приклад «зеленої реконструкції» — лікарня в Горенці Київської області. Надалі ми прагнемо співпрацювати з цілими містами, щоби підтримувати їхні кроки до «зеленої реконструкції». Завдяки цим прикладам подібні ініціативи стали виникати і в інших громадах по всій Україні, допомагаючи підвищити стійкість до постійних російських атак і забезпечити суспільство відновлювальною енергією. Greenpeace також навчає та заохочує представників громад (під час семінарів, освітніх таборів та поїздок за кордон) наслідувати такі позитивні приклади та формувати мережу зелених громад", - згадують в організації.

Також згадується, що за два дні до атаки на Запорізьку атомну електростанцію в березні 2022 року в першому звіті було детально описано, які вразливі реактори до пошкодження електромережі та втрати охолоджувальної води і яку величезну загрозу це створює для людей в Україні та далеко за її межами. У Greenpeace оприлюднили інформацію про бізнес Росатома з європейськими атомними компаніями, а також пояснили, чому необхідні санкції, щоб зупинити торгівлю зі злочинною атомною компанією, випустили звіт з аналітичною компанією McKenzie, в якому за допомогою супутникових знімків показали, як російські війська використовують цей об’єкт як стартовий майданчик для ракетних обстрілів мешканців Нікополя. Крім того, у партнерстві з українською громадською організацією SaveDnipro Greenpeace надає додаткову підтримку населенню на півдні України, постачаючи та встановлюючи датчики вимірювання рівня радіації для доповнення наявної мережі інформування громадськості на випадок серйозної надзвичайної радіологічної події на одній з українських атомних електростанцій.

Теги:
Світ
Росія
екологія
Німеччина
екологічна катастрофа
допомога Україні
підтримка України
Світ про Україну
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