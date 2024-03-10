ISW: Росія розконсервувала до 40% танкових резервів
Дослідники з відкритих джерел проаналізували супутникові знімки й прийшли до висновку, що Росія вивезла від 25 до 40 відсотків своїх танкових стратегічних резервів зі сховищ просто неба
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Старша наукова співробітниця програми "Росія і Євразія" Фонду Карнегі за міжнародний мир Дара Массікот оцінила, що Росія, швидше за все, вивезла зі стратегічного резерву найкращу техніку, а на складах все ще зберігається "гірша і непридатна до експлуатації" техніка.
Массікот також оцінила, що "залишки російських запасів скоротяться протягом наступних кількох років", якщо Росія збереже нинішній темп операцій.
Експерти ISW зазначили, що не можуть наразі самостійно перевірити цей звіт. Проте військові аналітики зауважили, що звіти про "виробництво" російських танків за останні роки здебільшого відображають відновлені й модернізовані танки, взяті зі сховищ, а не нове виробництво.
Ці оцінки свідчать про те, що російські військові здебільшого використовують техніку зі сховищ для підтримання бойових дій, а не для компенсації втрат на полі бою за допомогою нового виробництва.
"Росія може зіткнутися з нестачею техніки в найближчі кілька років, якщо нинішні темпи втрат залишаться такими ж або прискоряться, а нинішній рівень виробництва нових машин залишиться незмінним", - наголошує Інститут вивчення війни.
- Напередодні повідомлялося, що російський танк, який розробляли 15 років, обіцяючи до початку 2020-х поставити до військ тисячі одиниць, не з'явиться на українському фронті.
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