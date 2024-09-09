Про це повідомляє пропагандистське видання РИА Новости.

"Жодна ініціатива врегулювання конфлікту щодо України не стосується прав російськомовного населення, це ключова проблема", - заявив російський міністр.

За його словами, Росія вважає, що західні країни не хочуть домовлятися "чесно" про припинення війни в Україні.

"Несерйозно говорити про вирішення українського конфлікту як питання про "обмін територіями", йдеться про права людей", - наголосив Лавров.