"Ключова проблема мирних ініціатив": Лавров згадав про "права російськомовного населення" України
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що жодна мирна ініціатива не стосується прав російськомовного населення України
Про це повідомляє пропагандистське видання РИА Новости.
"Жодна ініціатива врегулювання конфлікту щодо України не стосується прав російськомовного населення, це ключова проблема", - заявив російський міністр.
За його словами, Росія вважає, що західні країни не хочуть домовлятися "чесно" про припинення війни в Україні.
"Несерйозно говорити про вирішення українського конфлікту як питання про "обмін територіями", йдеться про права людей", - наголосив Лавров.
- Нещодавно Лавров заявив, що після початку наступу ЗСУ в Курській області жодних перемовин між Україною та Росією бути не може.
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