Корупція в міноборони РФ буде надалі допомагати Україні вражати подібні арсенали: військовий оглядач Попович про атаку на Тверську область
Військовий оглядач Денис Попович розповів, як корупція в міноборони РФ сприяла знищенню складу з КАБами та північнокорейськими ракетами у Тверській області
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо".
"Корупція в російському міністерстві оборони, очевидно, допомагає нам вражати подібні арсенали. І не тільки арсенали, а й інші об’єкти, куди дотягнуться наші можливості, зокрема дрони, а можливо, і ракети в майбутньому", - зазначив Попович.
Військовий оглядач припустив, чому склад боєприпасів РФ у Тверській області не було прикрито.
"Цей арсенал у 2018 році відкривав Дмитро Булгаков, колишній заступник міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу, який зараз перебуває під слідством у Росії за корупцію та розкладання міністерства оборони. Під час відкриття цих складів Булгаков зазначив, що це дуже сучасний об’єкт і там є бетонні сховища для зберігання боєприпасів. Він стверджував, що ці сховища можуть витримати навіть ядерний вибух. Однак сьогодні з’явилися супутникові знімки, які демонструють, що там не було жодних бетонних споруд чи укриттів. Боєприпаси зберігалися під відкритим небом. Можна здогадатися, куди поділися гроші, які могли б бути витрачені на будівництво укриттів. Думаю, це співзвучно з кримінальними справами проти Булгакова. Але по такому об'єкту гріх було не вдарити. Внаслідок цього 30 тис. тонн боєприпасів вилетіло в повітря", - розповів Попович.
- У ніч проти 18 вересня у місті Торопець Тверської області внаслідок атаки безпілотників почалася пожежа й детонація на складі з боєприпасами. В регіоні оголосили частково евакуацію населення.
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