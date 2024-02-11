Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Крим хотів бути з Росією". Надєждін накричав на ведучу Радіо Свобода

"Крим хотів бути з Росією". Надєждін накричав на ведучу Радіо Свобода

11 лютого, 2024 неділя
14:50
Війна з Росією Борис Надєждін

Недопущений до реєстрації кандидатом в президенти РФ 61-річний російський муніципальний депутат Борис Надєждін, який зараз намагається оскаржити рішення ЦВК країни у верховному суді, висловився щодо Криму

Під час обговорення цього питання в етері російської служби Радіо Свобода у політика сталася сварка з ведучою Оленою Риковцевою.

Спершу Надєждін став стверджувати, що на референдумі 1 грудня 1991 року більшість жителів Криму нібито не проголосувала за незалежність України. Коли ведуча, спираючись на відкриті дані, стала йому заперечувати - а тоді, нагадаємо, в Криму проголосували за незалежність 54% з тих, хто прийшов на вибори, у Севастополі - 57% - Надєждін став наполягати на тому, що частку прихильників української незалежності серед кримчан слід брати з усього населення, а не з учасників референдуму.

У відповідь Риковцева стала наполягати, що у такому випадку за такою ж системою можна й оцінювати й результати кримського "референдуму" 2014 року.

"Ви повинні будете зменшити цифру, якщо ви почнете відштовхуватися від явки. Ну, правда ж?", - сказала вона.

"Я кажу факт: факт полягає у тому, що у Донецьку, Луганську, Києві, Львові, Рівному більша частина населення проголосувала за незалежність. А в Криму - ні. Крапка. Все, давайте не будемо сперечатися", - продовжив натомість Надєждін.

"Крим увійшов в 2014 році до складу Росії абсолютно спокійно, радісно й без усяких кровей. Нічого там не було. Просто так увійшли й усе", - заявив він.

"Точно так він би лишився у складі України, якби його не натравили (не налаштували - ред.)", - заперечила йому ведуча.

"Лєна! Лєна!" - став підвищувати тон голоса Надєждін.

Читайте також: Ігор Гулик. Безнадійний Надєждін

Після цього радіоведуча сказала, що політик на неї кричить.

Коли Борис Наєждін заспокоївся, він повторив свою основну думку щодо Криму:

"Крим хотів бути з Росією".

Тут слід нагадати, що "референдум" в Криму, за яким Автономна Республіка Крим "увійшла до складу" РФ проводився російськими окупантами та колаборантами після того як уся територія півострову вже була зайнята російськими військами, а законна українська влада повалена.

У своїх спогадах полковник ФСБ, терорист і воєнний злочинець Ігор Гіркін (Стрєлков) сам розповідав, як зі своїми озброєними загонами силою збирав депутатів Верховної Ради Криму для прийняття необхідних Кремлю рішень.

Проти цього активно виступали українські патріоти та кримські татари, що бойкотували фейковий "референдум".

Неправда і те, що анексія Криму відбулася "безкровно".

26 лютого під час мітингу на площі перед кримським парламентом загинули двоє цивільних.

18 березня 2014 року російські окупанти пострілом в серце застрелили військовослужбовця ЗСУ Сергія Кокуріна.

Анексія Криму також поклала початок безперервним викраденням, катуванням, вбивствам та незаконним засудженням противників перебування Криму в складі РФ. Жорстокі репресії не припиняються й досі.

У чому полягає "антивоєнна" позиція Бориса Надєждіна

Нащадок вихідців з України Надєждін відомий тим, що на нинішних так званих виборах глави російської держави подавав себе "єдиним антивоєнним кандидатом".

"Зупинити війну" він збирається не виведенням російських військ з окупованих територій України, а у свій власний спосіб.

"Я не скажу наступати, але й не скажу відступати", - наголосив Надєждін у цій же програмі на Радіо Свобода. 

Отже, російські війська, наполягає політик, мають закріпитися на нинішніх позиціях, після чого слід розпочати "перемовини" з офіційним Києвом та провести референдуми, яким запитати населення ТОТ про те, в складі якої країни вони хочуть жити - Росії чи України.

При цьому він окремо виносить за межі даного обговорення Крим, наполягаючи на тому, що там інша ситуація, ніж у Донецьку та Луганську.

  • Відмову від ЦВК РФ Надєджін отримав 8 лютого.
  • Так звані вибори президента Росії пройдуть з 15 по 17 лютого 2024 року.
Теги:
Крим
референдум
кримські татари
Анексія Криму
окуповані території
фейк
пропаганда
Читайте також:
Каталін Новак оголошує про відставку з посади президентки Угорщини
10 лютого, 2024 субота
Президентка Угорщини Новак подала у відставку у зв'язку з педофільським скандалом
Валерій Залужний
10 лютого, 2024 субота
"Поліція діалогу звернулася до мене: чи їхатиму на Майдан?" Депутатка Херсонської міськради Погомій про акції на підтримку Залужного
втрати окупантів
11 лютого, 2024 неділя
Сили оборони за добу ліквідували 12 танків, 16 артсистем і 930 військових армії РФ, - Генштаб
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.52
    Купівля 37.52
    Продаж 38.07
  • EUR
    Купівля 40.51
    Продаж 41.35
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
11 лютого
14:56
Ексклюзив
військовий квиток, мобілізація
Треба зрозуміти, чому люди бояться йти в армію, - військовий експерт Селезньов про мобілізацію
14:47
"Більше не міг перебувати на чужині": прикордонники затримали українця, який намагався повернутися з Молдови поза КПП
14:41
Сергій Наєв
Наєв заявив, що дізнався про своє звільнення з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ зі ЗМІ
14:08
діти, злочини росії
В Україну повернули ще одну дитину з окупованої Херсонщини
14:00
OPINION
Вікторія Сюмар
Путін говорить те, що відчувають 140 млн росіян
13:58
фейк
"Київ має перейти до мобілізації жінок і навіть дітей через великі втрати в ЗСУ": новий фейк росіян
13:57
На фото: Оззі Озборн
Оззі Осборн, Шинейд О'Коннор та Oasis: стали відомі номінанти до Зали слави рок-н-ролу
13:48
У РФ спостерігається дефіцит медпрацівників через війну в Україні, - британська розвідка
13:21
Україна Японія
Японія виділить $106 млн на допомогу Україні, - Reuters
13:14
Еммануель Макрон
Макрон відклав відвідини Одеси та Києва, - ЗМІ
12:48
Пакистан оприлюднив офіційні результати парламентських виборів, більшість місць отримали союзники Хана
12:14
Ексклюзив
Олександр Сирський
Сирському буде складно реалізувати свої професійні навички і досвід на фронті, - генерал-лейтенант Романенко
12:11
літак з українськими мітками
F-16 з українськими мітками: Ігнат розповів, що у росіян викликало занепокоєння
12:08
єврейська громада україни
В Ізраїлі відбулися масштабні протести: демонстранти вимагають від уряду відновити угоду з ХАМАСом про обмін заручниками
12:07
OPINION
Олексій Панич
Хто повинен формувати порядок денний діалогу з владою
11:56
швидкість світла
Китайські науковці вперше змогли сповільнити швидкість світла в 10 тисяч разів
11:24
Авдіївка
Мета РФ - за будь-яку ціну захопити Авдіївку, Новомихайлівку та втрачені минулого літа території, - Тарнавський
11:21
Оновлено
Гендиректор найбільшого у Нігерії Access Bank Герберт Вігве
У США розбився гелікоптер: серед 6 загиблих гендиректор найбільшого банку Нігерії
10:44
Очільник МЗС Ізраїлю Кац
Очільник МЗС Ізраїлю вимагає відставки генерального комісара ООН Лаззаріні
10:33
Володимир Зеленський
Зеленський призначив нових командувачів сухопутних військ, об'єднаних сил, ДШВ і сил ТрО
10:30
Ексклюзив
Крим
"Інфраструктура РФ сама себе не спалить": речник ВМС Плетенчук про удари по Криму
10:11
Окупанти ввечері обстріляли Харківщину: загинула жінка, постраждав чоловік
10:05
OPINION
Ростислав Павленко
Не відводити очей, або Чому найлегше відрапортувати у телеграм-каналі
10:03
Ольга Харлан, Європейські ігри-2023
Українська шаблістка Харлан перемогла на Кубку світу з фехтування серед жінок у Лімі
09:55
військовий, Естонія
Естонія із союзниками провела щорічні навчання з ведення бойових дій взимку
09:38
У РФ набирають обертів протести родичів мобілізованих солдатів
Родичі мобілізованих солдатів РФ продовжують протести попри спроби Кремля їх придушити, - ISW
09:36
Тайвань
Міноборони Тайваню виявило 8 китайських повітряних куль, які перетинали Тайванську протоку
09:17
Ізраїль, ЦАХАЛ
Ізраїль виявив тунелі ХАМАСу під штаб-квартирою агентства ООН для допомоги палестинським біженцям у Газі
08:56
Оновлено
Інтернет-термінал SpaceX Starlink
У ГУР підтвердили використання Starlink росіянами під час бойових дій в Україні
08:46
Оновлено
електроенергія, шахеди
Нічна атака "шахедів": на підступах до Києва ППО збила усі ворожі дрони, на Миколаївщині та Дніпропетровщині є поранені
08:45
чорне море, ракетоносій рф
РФ вивела у Чорне море 4 ракетоносії: загальний залп до 32 "калібрів"
08:44
Затримка західної зброї Україні може викликати дефіцит ракет для систем ППО: цим пояснюється посилення атак РФ з повітря, - ISW
08:23
Дональд Трамп
Трамп заохочуватиме РФ робити "все, що вона захоче" з будь-якою країною НАТО, яка недостатньо витрачає на оборону
08:09
пістолет
У Мексиці за кілька місяців до виборів убили кандидата в Конгрес від правлячої партії
08:04
OPINION
Сергій Фурса
Чи винна Україна у проблемі надання американської допомоги?
07:51
Інфографіка
втрати окупантів
Сили оборони за добу ліквідували 12 танків, 16 артсистем і 930 військових армії РФ, - Генштаб
07:39
Французька АЕС Шинон
У Франції на АЕС сталася пожежа: зупинено два реактори
07:27
На фото: система ППО
Повітряні сили вночі знищили 40 із 45 ворожих "шахедів"
00:32
Василь Ломаченко
Промоутер Усика про Ломаченка: "його погляди багато в чому стосовно війни в Україні, що це є пряма агресія, що це війна, яку розпочала Росія"
2024, субота
10 лютого
23:17
"У Києві більше ніж 40 дітей загинули від експериментальної вакцини Pfizer": роспропаганда запустила новий фейк
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV