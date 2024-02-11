"Крим хотів бути з Росією". Надєждін накричав на ведучу Радіо Свобода

Під час обговорення цього питання в етері російської служби Радіо Свобода у політика сталася сварка з ведучою Оленою Риковцевою.

Спершу Надєждін став стверджувати, що на референдумі 1 грудня 1991 року більшість жителів Криму нібито не проголосувала за незалежність України. Коли ведуча, спираючись на відкриті дані, стала йому заперечувати - а тоді, нагадаємо, в Криму проголосували за незалежність 54% з тих, хто прийшов на вибори, у Севастополі - 57% - Надєждін став наполягати на тому, що частку прихильників української незалежності серед кримчан слід брати з усього населення, а не з учасників референдуму.

У відповідь Риковцева стала наполягати, що у такому випадку за такою ж системою можна й оцінювати й результати кримського "референдуму" 2014 року.

"Ви повинні будете зменшити цифру, якщо ви почнете відштовхуватися від явки. Ну, правда ж?", - сказала вона.

"Я кажу факт: факт полягає у тому, що у Донецьку, Луганську, Києві, Львові, Рівному більша частина населення проголосувала за незалежність. А в Криму - ні. Крапка. Все, давайте не будемо сперечатися", - продовжив натомість Надєждін.

"Крим увійшов в 2014 році до складу Росії абсолютно спокійно, радісно й без усяких кровей. Нічого там не було. Просто так увійшли й усе", - заявив він.

"Точно так він би лишився у складі України, якби його не натравили (не налаштували - ред.)", - заперечила йому ведуча.

"Лєна! Лєна!" - став підвищувати тон голоса Надєждін.

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Після цього радіоведуча сказала, що політик на неї кричить.

Коли Борис Наєждін заспокоївся, він повторив свою основну думку щодо Криму:

"Крим хотів бути з Росією".

Тут слід нагадати, що "референдум" в Криму, за яким Автономна Республіка Крим "увійшла до складу" РФ проводився російськими окупантами та колаборантами після того як уся територія півострову вже була зайнята російськими військами, а законна українська влада повалена.

У своїх спогадах полковник ФСБ, терорист і воєнний злочинець Ігор Гіркін (Стрєлков) сам розповідав, як зі своїми озброєними загонами силою збирав депутатів Верховної Ради Криму для прийняття необхідних Кремлю рішень.

Проти цього активно виступали українські патріоти та кримські татари, що бойкотували фейковий "референдум".

Неправда і те, що анексія Криму відбулася "безкровно".

26 лютого під час мітингу на площі перед кримським парламентом загинули двоє цивільних.

18 березня 2014 року російські окупанти пострілом в серце застрелили військовослужбовця ЗСУ Сергія Кокуріна.

Анексія Криму також поклала початок безперервним викраденням, катуванням, вбивствам та незаконним засудженням противників перебування Криму в складі РФ. Жорстокі репресії не припиняються й досі.

У чому полягає "антивоєнна" позиція Бориса Надєждіна

Нащадок вихідців з України Надєждін відомий тим, що на нинішних так званих виборах глави російської держави подавав себе "єдиним антивоєнним кандидатом".

"Зупинити війну" він збирається не виведенням російських військ з окупованих територій України, а у свій власний спосіб.

"Я не скажу наступати, але й не скажу відступати", - наголосив Надєждін у цій же програмі на Радіо Свобода.

Отже, російські війська, наполягає політик, мають закріпитися на нинішніх позиціях, після чого слід розпочати "перемовини" з офіційним Києвом та провести референдуми, яким запитати населення ТОТ про те, в складі якої країни вони хочуть жити - Росії чи України.

При цьому він окремо виносить за межі даного обговорення Крим, наполягаючи на тому, що там інша ситуація, ніж у Донецьку та Луганську.