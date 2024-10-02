Литва та Швеція виділять 22 млн євро на пікапи та вантажівки для України
Країни-члени Коаліції спроможностей із розмінування погодили закупівлю пікапів і вантажівок на 22 млн євро на потреби Державної спецслужби транспорту та Командування Сил підтримки ЗСУ
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Рішення про закупівлю пікапів і вантажівок на 22 млн євро ухвалили на зустрічі партнерів Коаліції, яка пройшла в столиці Ісландії Рейк'явіку: Литва виділить 15 млн євро, Швеція - 7 млн євро.
Також під час зустрічі представники країн-членів Коаліції разом із представниками Міноборони та Командування Сил підтримки ЗСУ обговорили подальші плани діяльності.
Зокрема, учасники обговорили перелік закупівель для поточного гуманітарного та бойового розмінування, а також проєкт Дорожньої карти розвитку спроможностей підрозділів розмінування Міноборони та ЗСУ на період до 2034 року.
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