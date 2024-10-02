Литва та Швеція виділять 22 млн євро на пікапи та вантажівки для України

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Рішення про закупівлю пікапів і вантажівок на 22 млн євро ухвалили на зустрічі партнерів Коаліції, яка пройшла в столиці Ісландії Рейк'явіку: Литва виділить 15 млн євро, Швеція - 7 млн євро.

Також під час зустрічі представники країн-членів Коаліції разом із представниками Міноборони та Командування Сил підтримки ЗСУ обговорили подальші плани діяльності.

Зокрема, учасники обговорили перелік закупівель для поточного гуманітарного та бойового розмінування, а також проєкт Дорожньої карти розвитку спроможностей підрозділів розмінування Міноборони та ЗСУ на період до 2034 року.