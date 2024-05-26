Мати й 12-річна донька загинули внаслідок удару росіян по "Епіцентру" у Харкові
Унаслідок удару РФ 25 травня по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові загинули жінка Ірина та її 12-річна донька Марія
Про це повідомляє УГКЦ Харків парафія св. Миколая Чудотворця у Facebook.
"На жаль, наші парафіяни Ірина та її дванадцятирічна донька Марія загинули під час підступного удару РФ 25.05.2024 по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові", - інформують на сторінці.
Раніше повідомлялось, що мати з донькою під час російського удару по "Епіцентру" перебували в будівельному гіпермаркеті, а потім вважались безвісти зниклими. Чоловік Ірини Юрій зазнав поранень, його прооперували.
- У суботу, 25 травня 2024 року, росіяни протягом дня завдавали ударів по цивільній інфраструктурі міста Харкова. Зокрема, є влучання по будівельному гіпермаркету "Епіцентр".
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