"Ми не змінили радянську систему": заступник командира батальйону Кишкар вказав на недоліки закону про мобілізацію

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Важливість прийняття закону про мобілізацію не обговорюється, суспільство вимагало проголосувати такий законопроєкт. Але цей проголосований законопроєкт - півміра. Надалі будуть зміни та окремі рішення президента щодо вдосконалення цієї системи. На моє глибоке переконання, ми не змінили радянську систему ні обліку, ні призову. Ми не поставили наперед можливість залучення людей добровільно. Ми не змотивували людей, не прописали в закон інструменти мотивації. Ці зміни, які прописані у чинному законопроєкті, - зменшення віку призову до мобілізації з 27 до 25 років та посилення можливостей ТЦК щодо проведення примусової мобілізації. Все інше, у тому числі й можливість електронного військового обліку й отримання повісток через систему "Дія", написано дуже побіжно, замість того, щоб це була жорстка система", - наголосив Кишкар.

За словами заступника командира батальйону, ми маємо змінити систему радянського підходу щодо призову людей, змотивувати людей і напрацювати низку інструментів.

"А ТЦК як інструмент має бути модернізований і мати електронні системи обліку призову та звільнення людей з військової служби. Цей закон може бути вдосконалений, у тому числі й рішенням Верховного Головнокомандувача", - додав Кишкар.

Верховна Рада на засіданні 11 квітня ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому. За це віддали свої голоси 283 нардепи.

Народна депутатка від партії "Європейська Солідарність" Ірина Фріз пояснила, яким чином військовозобов'язані зможуть оновити свої дані без особистого візиту до ТЦК.



























