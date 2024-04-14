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Війна з Росією: хроніка
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Повістки там не вручатимуть: військовозобов'язані зможуть оновити свої дані у ЦНАП або через електронний кабінет, - нардеп

14 квітня, 2024 неділя
13:42
Війна з Росією Ірина Фріз

Народна депутатка від партії "Європейська солідарність" Ірина Фріз пояснила, яким чином військовозобов'язані зможуть оновити свої дані без особистого візиту до ТЦК

Про це вона повідомила в інтерв'ю NV.

За її словами така можливість з'явилась після набуття чинності закону про мобілізацію, ухваленого 11 квітня

"Можна оновити свої військово-облікові дані через ЦНАП, де … вам ніхто не вручатиме повістку. Ви просто оновлюєте свою контактну інформацію, персональні дані", - зазначила вона. 

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Окрім цього, як стверджує депутатка, дистанційно оновити свої дані можна буде через електронний кабінет тоді, коли він почне працювати. 

Фріз наголосила, що повістки через електронний кабінет громадянам України вручати не будуть. Їх вручатимуть фізично або надсилатимуть поштою.

Однак можливість оновити дані безпосередньо у ТЦК та СП збережеться.

  • 14 квітня заступник очільника Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що Зеленський підпише закон про мобілізацію після його перевірки Офісом президента на відповідність Конституції.
Теги:
Суспільство
Україна
мобілізація
Європейська солідарність
ТЦК
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