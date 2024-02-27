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Війна з Росією: хроніка
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Ми прагнемо досконалості, тому турнікети TQ DNIPRO продовжать еволюціонувати

27 лютого, 2024 вiвторок
10:09
Війна з Росією

Турнікет, або кровоспинний джгут – це засіб, призначений для зупинки артеріальної кровотечі. Його застосовують безпосередньо на полі бою. Тому він має бути максимально зручним, щоб у разі потреби його міг самотужки застосувати поранений воїн

Також він повинен мати безкомпромісну якість, яка гарантує повну ефективність застосування за будь-яких умов.

Турнікет є обов’язковим елементом будь-якої тактичної аптечки. Бо саме значна втрата крові несе найбільшу летальну небезпеку в зоні бойових дій. За певними підрахунками – до 75%. Тому турнікет цілком можна назвати засобом масового порятунку життя. 

Донедавна непорушним авторитетом серед військових користувався турнікет САТ7, який вважається золотим стандартом НАТО. Але з початком широкомасштабного вторгнення Росії, яке призвело до карколомного збільшення потреби в турнікетах, своє вагоме слово сказали українські виробники. В стислі терміни вони змогли запропонувати не менш якісні щодо відомих іноземних брендів аналоги, які до того ж коштували значно менше.

Сьогодні наш співрозмовник – експерт ТОВ "ВК Простір" Лариса Гречко. ТОВ "ВК Простір" є виробником турнікетів Dnipro. Нас цікавить усе, що пов’язано з їхньою розробкою та випуском.

Як було створено турнікет DNIPRO

Мотив був зрозумілий. Почалося повномасштабне вторгнення РФ. ЗСУ потребували невідкладної допомоги. Порівняння рівня потреб та можливостей зовнішнього постачання говорило про невідворотне виникнення проблем. Тому ми вирішили використати свій виробничий потенціал, обладнання та фахівців для того, щоб забезпечити наших військових засобами екстреної допомоги.

Перша генерація турнікета DNIPRO була розроблена в результаті попереднього тестування трьох десятків моделей. На початку травня 2022 року інтегральний варіант першої генерації успішно пройшов перевірку центру тестування турнікетів. Потім ми надали безоплатно понад тисячу тренувальних турнікетів усім охочим центрам підготовки парамедиків, закладам та об’єднанням, які навчають тактичної медицини. Зрештою, отримали від них зворотний зв'язок, який свідчив про те, що ми створили цілком конкурентний продукт. Уже в червні 2022 року, через місяць після затвердження першої генерації, з’явився прототип другої генерації, а з 10 вересня 2022 року друга генерація турнікетів DNIPRO виробляється без змін у конструкції та є максимально надійною у використанні.

Також ми залучили до тестування нашого виробу іноземних експертів-практиків, зокрема, Dr. Ramon Reyes, медичний директор з міжнародного факультету TCCC-TECC-TCC-LEFR. Після тестувань та перевірок він відзначає, що турнікет DNIPRO - це один із найкращих джгутів, які він бачив та тримав у руках за багаторічну практику по всьому світові.

Як вдалося досягти конкурентної якості турнікетів DNIPRO

Ми не винаходили велосипед, просто виконали всі вимоги, які передбачені українськими та міжнародним нормативами.

Наше виробництво пройшло сертифікацію згідно з нормами ISO 9001 та ISO 13485. Тобто ми підтвердили, що наші системи управління та контролю якості щодо медичних виробів відповідають міжнародним стандартам якості.

Ми провели сертифікацію турнікета DNIPRO в Державному центрі стандартизації, метрології та сертифікації, яка засвідчила повну відповідність нашого виробу затвердженим технічним умовам.

Після цього наш виріб було рекомендовано українським Центром тестування турнікетів.

Усі наші співробітники, включаючи операторів обладнання та майстрів дільниць, проходять двомісячне навчання та стажування, щоби не допускати дефектів і забезпечити якість.

Чому виникла потреба в розробці турнікета DNIPRO другого покоління

Це природний процес, якщо ти прагнеш випускати конкурентну продукцію. На нашому виробництві з перших днів працює власна лабораторія та конструкторський відділ, щодня відбувається процес пізнання та вдосконалення виробу.

Відбулася "сертифікація" турнікета DNIPRO на фронті. Масове застосування в екстремальних умовах виявило потенціал до еволюції нашого продукту. Ми отримали велику кількість зворотного зв'язку, побажання та навіть пропозиції щодо покращення виробу. Також був накопичений певний досвід щодо експлуатації нашого виробу, який був проаналізований і засвоєний.

Наша компанія випускає специфічну продукцію, яка допомагає рятувати життя. Ми прагнемо бути максимально корисними в допомозі Збройним Силам України.

Чим конкретно відрізняються турнікети DNIPRO GEN1 та GEN2

Слід звернути  увагу на основні моменти.

Відбулася заміна матеріалу та змінена конструктивна реалізація платформи з С-подібним фіксатором. Посилено внутрішню стропу. Винайдено та впроваджено у виріб систему протидії защемленню м'яких тканин. Запропонована інша форма металевого воротка. Удосконалено конструкцію металевої пряжки та систему протидії блокуванню обертів воротка.

Ми ретельно відстежуємо кожен відгук на застосування наших турнікетів. Кожне життя – безцінне. Саме тому ми прагнемо вдосконалювати продукт, і турнікети TQ DNIPRO продовжать еволюціонувати.

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