Міноборони запровадило нові правила подання та розгляду рапортів військових: що змінилося
Міноборони України запроваджує нові правила подання та розгляду рапортів військових. Нововведення покликані передусім захистити права військовослужбовців
Про це поінформувала пресслужба відомства.
"Нові зміни спрямовані на захист прав військовослужбовців, чітке встановлення строків розгляду звернень та підвищення відповідальності командирів", - ідеться у повідомленні.
Що змінилося
- Міністерством чітко визначено форми рапорту: усна, письмова, електронна.
- Встановлено послідовність погодження рапорту командирами.
- Обов’язкове обґрунтування у разі непогодження рапорту.
- Гарантовано розгляд рапортів щодо військової дисципліни, бойових завдань, здоров’я особового складу та відпусток не пізніше 48 годин після подання.
- Рапорти з інших питань мають бути розглянуті до 14 днів.
У Міноборони наголосили, що жодна відмова не зупиняє подальший рух рапорту, а за подання рапорту не можна притягнути до відповідальності.
"Цей крок є частиною реформ у Міноборони й спрямований на посилення захисту прав військових", - резюмували у відомстві.
- 25 червня у Міноборони не підтримали законопроєкт про продовження терміну оновлення даних військовозобов’язаними.
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