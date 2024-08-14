Міноборони запровадило нові правила подання та розгляду рапортів військових: що змінилося

Про це поінформувала пресслужба відомства.

"Нові зміни спрямовані на захист прав військовослужбовців, чітке встановлення строків розгляду звернень та підвищення відповідальності командирів", - ідеться у повідомленні.

Що змінилося

Міністерством чітко визначено форми рапорту: усна, письмова, електронна.

Встановлено послідовність погодження рапорту командирами.

Обов’язкове обґрунтування у разі непогодження рапорту.

Гарантовано розгляд рапортів щодо військової дисципліни, бойових завдань, здоров’я особового складу та відпусток не пізніше 48 годин після подання.

Рапорти з інших питань мають бути розглянуті до 14 днів.

У Міноборони наголосили, що жодна відмова не зупиняє подальший рух рапорту, а за подання рапорту не можна притягнути до відповідальності.



"Цей крок є частиною реформ у Міноборони й спрямований на посилення захисту прав військових", - резюмували у відомстві.