Міжнародні слідчі спільно з Європолом знайшли у РФ щонайменше 8 викрадених українських дітей, - Bild
У Росії за допомогою цифрового сліду вдалося встановити місцеперебування щонайменше восьми українських дітей, яких незаконно депортували окупанти
Про це інформує німецька газета Bild.
Зазначається, що дітей знайшли міжнародні слідчі спільно з Європолом. Вони передали дані українській владі. Неповнолітніх депортували на територію Росії під час вторгнення.
"Ми сподіваємося, що діти зможуть швидко повернутися додому", - сказав Вінсент Сіллессен з відділу з міжнародних злочинів голландської поліції.
Де зараз знаходяться діти - не повідомляється. Відомо, що їх виявили за допомогою цифрових джерел та системи розпізнавання обличчя.
- Нагадаємо, 17 березня Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна. Рішення МКС пов'язане з воєнними злочинами Путіна та Львової-Бєлової. Вони підозрюються у незаконній депортації українського населення, зокрема дітей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.52 Купівля 37.52Продаж 38.07
- EUR Купівля 40.51Продаж 41.35
- Актуальне
- Важливе