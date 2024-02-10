Міжнародні слідчі спільно з Європолом знайшли у РФ щонайменше 8 викрадених українських дітей, - Bild

Про це інформує німецька газета Bild.

Зазначається, що дітей знайшли міжнародні слідчі спільно з Європолом. Вони передали дані українській владі. Неповнолітніх депортували на територію Росії під час вторгнення.

"Ми сподіваємося, що діти зможуть швидко повернутися додому", - сказав Вінсент Сіллессен з відділу з міжнародних злочинів голландської поліції.

Де зараз знаходяться діти - не повідомляється. Відомо, що їх виявили за допомогою цифрових джерел та системи розпізнавання обличчя.