На Харківщині оголосили примусову евакуацію дітей з трьох громад Куп'янського району

Про це повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні на Раді оборони області ухвалили рішення щодо примусової евакуації 269 дітей із 29 населених пунктів Куп’янського району", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це стосується таких територіальних громад:

Куп'янська ТГ - 10 населених пунктів, 158 дітей.

Курилівська ТГ - 6 населених пунктів, 41 дитина.

Кіндрашівська ТГ - 13 населених пунктів, 70 дітей.

В обласній військовій адміністрації обіцяють, що всі евакуйовані отримають матеріальну допомогу від міжнародних партнерів, зокрема ООН, гуманітарну, психологічну, юридичну підтримку.

Крім цього, всі, хто цього потребує, отримують тимчасове проживання або допомогу в евакуації до інших областей України.