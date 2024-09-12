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На Харківщині оголосили примусову евакуацію дітей з трьох громад Куп'янського району

Катерина Єсікова
12 вересня, 2024 четвер
13:30
Війна з Росією евакуація дітей

У трьох громадах Куп'янського району Харківської області ухвалили рішення про примусову евакуацію 269 дітей

Зміст

Про це повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні на Раді оборони області ухвалили рішення щодо примусової евакуації 269 дітей із 29 населених пунктів Куп’янського району", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це стосується таких територіальних громад:

  • Куп'янська ТГ - 10 населених пунктів, 158 дітей.
  • Курилівська ТГ - 6 населених пунктів, 41 дитина.
  • Кіндрашівська ТГ - 13 населених пунктів, 70 дітей. 

В обласній військовій адміністрації обіцяють, що всі евакуйовані отримають матеріальну допомогу від міжнародних партнерів, зокрема ООН, гуманітарну, психологічну, юридичну підтримку. 

Крім цього, всі, хто цього потребує, отримують тимчасове проживання або допомогу в евакуації до інших областей України.

  • У Шосткинському районі Сумської області через постійні ворожі обстріли оголошено обов'язкову евакуацію з Глухова, Свеси та Есмані.
Теги:
Суспільство
Харківщина
Куп'янськ
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