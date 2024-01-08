На війні загинув 23-річний пілот МіГ-29 Владислав Залістовський з позивним Blue Helmet
Захищаючи Україну, загинув 23-річний льотчик Збройних Сил України Владислав Залістовський з позивним Blue Helmet
Про це повідомив пілот Тондюр Філіп з позивним Air Fighter в Instagram.
"На жаль, в нашій невеликій авіаційній сімʼї сталось горе, ми втратили не просто пілота, а і надійного побратима, друга, сина та просто чудову та яскраву людину Владислава", - написав він.
За словами побратима загиблого, він був одним з тих, на кого можна було покластися у важкій ситуації
"Владислав загинув захищаючи наше небо, хоча йому було всього лиш 23, тільки вдумайтесь в цю цифру 23 роки, а він був пілотом бойового літака МіГ-29 і мав на своєму рахунку вже десятки бойових вильотів, я склоняю голову перед ним і віддаю шану як справжньому бойовому пілоту який загинув захищаючи Україну", - додав пілот.
Зокрема, співчуття висловила і дівчина загиблого Владислава Євгенія Нестеренко.
"Ти любив свою роботу, своє життя, своє небо, але воно зіграло з тобою злий жарт. Ти назавжди залишишся в моєму серці найкращим хлопчиком у світі, - написала дівчина. - Тобі було всього 23.
Але чомусь небо забирає кращих. Вічного тобі польоту, мій янголе я вірю, що ти все бачиш… Я зроблю все, щоб винні були покарані".
Довідково: Владислав Залістовський народився в місті Малин Житомирської області. У 2021 році він закінчив льотний факультет Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Владислав був пілотом бойового літака МіГ-29.
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