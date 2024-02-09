Начальник Куп'янської МВА Беседін закликав місцевих жителів виїжджати в безпечні міста
Начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін повідомив, що в Харкові підготовлені гуртожитки для людей, які виїжджають з Куп'янської громади
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Наразі краще покинути територію Куп'янської громади й виїхати в більш безпечні міста. Спільно з Харківською обласною військовою адміністрацією для цього пропрацьований весь алгоритм, пропрацьовані маршрути. Є телефон гарячої лінії, куди люди можуть звернутися й отримати консультацію. Приїде автобус і відвезе до міста Харків. Після чого люди вирішать або залишатися в Харкові, або їхати в більш безпечні регіони нашої країни", - пояснив Беседін.
За словами начальника Куп'янської МВА, у Харкові підготовлені гуртожитки для людей, які виїжджають з Куп'янської громади.
"Держава забезпечує весь спектр всього необхідного, щоб люди відчували себе в безпеці, у більш-менш комфортних умовах, з усіма соціальними виплатами, медичними послугами. Не треба наражати себе на небезпеку", - зазначив Беседін.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.49 Купівля 37.49Продаж 38.04
- EUR Купівля 40.45Продаж 41.33
- Актуальне
- Важливе