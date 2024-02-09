Начальник Куп'янської МВА Беседін закликав місцевих жителів виїжджати в безпечні міста

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Наразі краще покинути територію Куп'янської громади й виїхати в більш безпечні міста. Спільно з Харківською обласною військовою адміністрацією для цього пропрацьований весь алгоритм, пропрацьовані маршрути. Є телефон гарячої лінії, куди люди можуть звернутися й отримати консультацію. Приїде автобус і відвезе до міста Харків. Після чого люди вирішать або залишатися в Харкові, або їхати в більш безпечні регіони нашої країни", - пояснив Беседін.

За словами начальника Куп'янської МВА, у Харкові підготовлені гуртожитки для людей, які виїжджають з Куп'янської громади.

"Держава забезпечує весь спектр всього необхідного, щоб люди відчували себе в безпеці, у більш-менш комфортних умовах, з усіма соціальними виплатами, медичними послугами. Не треба наражати себе на небезпеку", - зазначив Беседін.