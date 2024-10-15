Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Наступальна операція РФ виснажується, росіяни будуть змушені перейти до оперативної паузи, - військовий ЗСУ Варченко
Ексклюзив

Наступальна операція РФ виснажується, росіяни будуть змушені перейти до оперативної паузи, - військовий ЗСУ Варченко

Тетяна Нижник
15 жовтня, 2024 вiвторок
16:32
Війна з Росією

Експерт з питань національної безпеки, військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко розповів, як довго може тривати інтенсивна наступальна активність противника

Зміст

Про це він повідомив у етері телеканалу "Еспресо".

"Уся наступальна операція РФ, яка з більшою чи меншою активністю триває з кінця 2023-го - початку 2024 року, зрештою, виснажує їхні резерви. Виснажившись в резервах, вони не мають можливості посилювати той чи інший напрямок удару. Росіяни зараз змушені концентруватися на меншій кількості напрямків. Ми бачимо, що замість десятка напрямків, на яких вони були активні, зараз залишилося три-чотири. Це свідчить про те, що росіяни змушені будуть перейти до оперативної паузи, щоб розв'язати питання з живою силою, включаючи ресурс, який здавався невичерпним, але він вичерпується", - зазначив Варченко.

За його словами, росіяни не встигають поповнювати свої втрати з тією швидкістю, з якою їх отримують від ЗСУ.

"Я б оцінював ситуацію, яка у нас складалася на українсько-російському фронті упродовж майже трьох років гарячої війни. Ми бачили, що, попри особливості погоди, і взимку та навесні росіяни намагалися підтримувати темпи з більшими втратами під час поганої погоди. Але, як відомо, вони не рахуються зі своїми втратами, особливо у живій силі. Можливо, їм трохи болить, коли вони втрачають танки, бронетехніку чи автомобілі, але з живою силою вони не рахуються вже давно. Тому я б не став заспокоювати всіх через осінь, погана погода є для обох сторін", - додав він.

  • Протягом минулої доби між двома арміями на фронті відбулося 198 боєзіткнень. Найактивніше росіяни атакують на Курахівському, Покровському та Лиманському напрямках.
Теги:
Україна
військові
російська армія
ЗСУ
Військові новини
втрати окупантів
Читайте також:
Автор Ростислав Павленко
14 жовтня, 2024 понедiлок
Рейдами на концерти відвертають увагу від Вугледара
Михайло Мудрик та Павел Шульц (праворуч), Україна - Чехія
Автор Дмитро Марценишин
14 жовтня, 2024 понедiлок
Україна - Чехія 1:1: онлайн-трансляція матчу Ліги націй
Автор Юлія Лаврук
12 жовтня, 2024 субота
Заява Вакарчука після останнього концерту ОЕ: подякував фанатам і зовсім не згадав ТЦК
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.04
    Купівля 41.04
    Продаж 41.49
  • EUR
    Купівля 44.8
    Продаж 45.47
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
15 жовтня
17:21
Обстріл Костянтинівки
РФ атакувала Костянтинівку: поранено людину, пошкоджено лінії електропередачі
17:17
Кіліан Мбаппе, Реал
Зірку "Реала" Мбаппе звинуватили у зґвалтуванні. Поліція розпочала розслідування
17:13
Ексклюзив
Кадиров
"Ця історія далека від завершення": соціолог Шульга про "кровну помсту" Кадирова
17:09
Каховська ГЕС
Укргідроенерго вирішило поки що не подавати позов проти РФ за руйнування Каховської ГЕС
17:07
Зеленський на Донеччині (24.06.2024)
Зеленський провів енергетичну Ставку та розповів про захист інфраструктури взимку
17:06
"Є можливими компонентами для виробництва хімічної зброї": іспанська поліція вилучила 13 тонн хімречовин, які прямували до Росії
16:43
С-70 "Охотник"
"Черговий дорогий і ганебний провал": британська розвідка проаналізувала дієвість дрона С-70 "Охотник" російського виробництва
16:39
Війна з Росією, ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 96 боєзіткнень, найбільше - на Курахівському напрямку
16:38
Дружина шоумена Дяді Жори розповіла, що він переніс інсульт
16:38
армія КНДР
Група військових з Північної Кореї втекла з позицій РФ неподалік кордону з Україною, - ЗМІ
16:17
Інфографіка
Збірна України, Україна - Чехія
Ліга націй: який вигляд має таблиця групи України після втрати очок з Чехією
16:14
Микола Точицький
Точицький заявив, що кожен 5-й культурний діяч, виїжджаючи за кордон, не повертається
16:12
Ліван
Прем'єр Лівану заявив, що отримав від США гарантії зменшення кількості ударів Ізраїлю по Бейруту
16:06
безвіз
Україна та Маврикій затвердили угоду про безвізовий режим
16:05
Кріштіану Роналду
Ліга націй: розклад матчів та трансляцій 15 жовтня
16:00
опалення
Шмигаль запевнив, що 99% житлових будинків готові до опалювального сезону
16:00
OPINION
Грузія: Путінська вендета вже в жовтні
15:58
Херсонська область
На Херсонщині змінили тривалість комендантської години
15:44
міни, замінований пляж
Уряд дозволив утилізувати вибухонебезпечні предмети безпосередньо у районах розмінування
15:32
Албанія
Євросоюз розпочав з Албанією переговори про членство в блоці
15:31
Угорщина
Впускає в країну забагато росіян без перевірки: у Нідерландах пропонують тимчасово виключити Угорщину з Шенгену
15:13
Анонс
Презентація проєкту “Книга-мандрівка. Крим – це Україна”
У столиці відбудеться презентація проєкту “Книга-мандрівка. Крим – це Україна”
15:07
Ігор Кондратюк
"Цікаво, чи підуть вони на концерт "Кварталу": Кондратюк заявив, що ТЦК має працювати "трошки не так"
14:57
Санкт-Петербург планує передати окупованому Маріуполю пам'ятник "місто військової слави", - міськрада
14:46
ID-картка, паспорт
В Україні можна буде швидше отримати терміновий паспорт
14:42
Предстоятеля УПЦ МП Онуфрія просять розірвати зв'язки з РПЦ
Опитування КМІС: 80% респондентів підтримує закон про заборону діяльності релігійних організацій, пов’язаних з РФ
14:32
Інноваційні рішення та протидія викликам: Україна співпрацюватиме зі Швецією у сфері охорони здоров'я
14:17
БПЛА
У Дії запустять цифровий рекрутинг операторів БПЛА, - Федоров
14:09
Ексклюзив
У таборі "Артек" олімпійці спільно з дітьми встановили рекорд України з наймасовішої руханки
14:09
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:03
OPINION
Влада розмовляє зі своїм народом, як з розумово відсталими
14:00
В'ячеслав Гладков
Влада Білгородщини поскаржилася на дефіцит чиновників у регіоні, бо вони воюють проти України
13:58
Зірка "Індіани Джонса" Гаррісон Форд пояснив, чому у 82 роки досі знімається в кіно
13:40
РФ формує "особливий бурятський батальйон" з громадянами КНДР, - Суспільне
13:25
Російські рублі відмовляються міняти у Білорусі
За тиждень війни в Україні РФ витрачає більше грошей, аніж річні бюджети 80% російських регіонів, - The Moscow Times
13:21
Олег Ляшко
У Сухопутних військах пояснили, чому Ляшка призначили комбатом безпілотних систем
13:19
заморозки
Наталка Діденко прогнозує 16 жовтня дощі та заморозки до -3 °C
13:14
У посольстві Литви представлять віртуальний музей фортеці Тягинь з Херсонщини
12:54
Підготовка до опалювального сезону: в уряді розповіли, в яких трьох ключових напрямах працюють
12:53
У Москві підірвали автівку бізнесмена Мішачова: крім нього, постраждали двоє осіб
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV