Наступальна операція РФ виснажується, росіяни будуть змушені перейти до оперативної паузи, - військовий ЗСУ Варченко

Про це він повідомив у етері телеканалу "Еспресо".



"Уся наступальна операція РФ, яка з більшою чи меншою активністю триває з кінця 2023-го - початку 2024 року, зрештою, виснажує їхні резерви. Виснажившись в резервах, вони не мають можливості посилювати той чи інший напрямок удару. Росіяни зараз змушені концентруватися на меншій кількості напрямків. Ми бачимо, що замість десятка напрямків, на яких вони були активні, зараз залишилося три-чотири. Це свідчить про те, що росіяни змушені будуть перейти до оперативної паузи, щоб розв'язати питання з живою силою, включаючи ресурс, який здавався невичерпним, але він вичерпується", - зазначив Варченко.

За його словами, росіяни не встигають поповнювати свої втрати з тією швидкістю, з якою їх отримують від ЗСУ.

"Я б оцінював ситуацію, яка у нас складалася на українсько-російському фронті упродовж майже трьох років гарячої війни. Ми бачили, що, попри особливості погоди, і взимку та навесні росіяни намагалися підтримувати темпи з більшими втратами під час поганої погоди. Але, як відомо, вони не рахуються зі своїми втратами, особливо у живій силі. Можливо, їм трохи болить, коли вони втрачають танки, бронетехніку чи автомобілі, але з живою силою вони не рахуються вже давно. Тому я б не став заспокоювати всіх через осінь, погана погода є для обох сторін", - додав він.