Навіть випар убиває людину, - хімік Репіч про отруйні боєприпаси, що може застосувати армія РФ

Про це розповів кандидат хімічних наук розповів Гліб Репіч у етері телеканалу "Еспресо".

"Нервово-паралітичні речовини за агрегатним станом це, в основному, легколетучі рідини. Можуть бути і тверді речовини, але в більшості це рідини. Вони небезпечні тим, що діють в мізерних кількостях. Тобто одного або двох вдихів випару цієї речовини на місцевості буде достатньо, щоб померти. Від потрапляння однієї краплини речовини на шкіру теж можна померти. Це токсичні речовини. Антидоту, який би вилікував людину, немає. Поки окупанти не додумалися використати цю зброю, яка діє на нервову систему, але люди мають бути підготовлені", - повідомив він.

Якщо РФ раптово застосує цю зброю на полі бою, або ще гірше у містах, де щільність населення висока, то це може призвести до великих жертв. Адже люди не підготовлені, і в цьому небезпека, зауважив Репіч.

"Така хімічна зброя створена для ураження великих скупчень людей. На полі бою її не дуже зручно застосовувати, бо важко захистити свої війська від такої зброї. Наприклад, якщо росіяни нанесуть удар, потім туди ж заведуть свої війська. Навіть якщо вони будуть перебувати у захисних костюмах, велика ймовірність, що хтось отруїться", - зазначив він.

Є різні речовини, які можуть якось зменшити вплив або симптоми впливу цієї речовини. Але з цим отруєнням дуже важко боротися, чим є небезпечна ця зброя, каже Репіч.

"До засобів захисту можна віднести протигази та комбінезони, це найефективніше що може бути. Протигаз захищає повністю обличчя і органи дихання. А захисний костюм захищає шкіру від крапель такої речовини, не дозволяючи потрапити на поверхню шкіри", - додав він.