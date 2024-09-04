"Не планували дистанційного навчання": директорка львівського ліцею розповіла про руйнування від удару РФ
Унаслідок російської атаки на Львів 4 вересня зокрема зазнав руйнувань ліцей №5 міської ради: через удар у закладі понищені вікна, двері, підлога. Водночас у ліцеї не планували дистанційного навчання
Про це розповіла директорка ліцею Лариса Коморна кореспондентці Еспресо Катерині Олійник.
"На сьогодні ми зробили своє обстеження внутрішнє, зараз працюють спеціальні служби. Понищено 65 вікон і більше 40 дверей. Понищено покрівлю, замки в дверях, підлогу, стіни", - сказала вона, додавши, що найбільше від ворожої атаки постраждала нова частина закладу.
Директорка зазначила: ліцей плануватиме, у яких приміщеннях можливо буде працювати далі, а також підкреслила, що переходити на дистанційне навчання не планували.
"Ми пройшли цей етап і розуміємо, що живе спілкування у 100 разів дає більше результатів, ніж таке (дистанційне, - ред.). Коли є необхідність, звичайно будем (переходити на дистанційне навчання, - ред.). Зараз збираємось на нараду й будемо всією командою вирішувати проблему", - пояснила вона.
Директорка ліцею №5 у Львові наголосила, навчальний заклад має укриття, запевнивши, що учні "повністю захищені" та можуть "повноцінно навчатися без дистанційного навчання".
"У нас є півпідвальні приміщення, де ми можемо забезпечити всю початкову школу. Через дорогу ми теж маємо півпідвальні приміщення. Ми маємо на Мельника, 7, 75 кв. м приміщення, і маємо угоду … Всі повністю діти захищені", - сказала Коморна.
За словами директорки, цього року в ліцеї навчаються 560 учнів, коли торік було 640.
- Уночі та зранку середи, 4 вересня, росіяни запустили по території України ударні БПЛА та ракети. Основний удар прийшовся на захід України - у Львові загинули та постраждали люди, є поранені й у Кривому Розі.
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