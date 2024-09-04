"Не планували дистанційного навчання": директорка львівського ліцею розповіла про руйнування від удару РФ

Про це розповіла директорка ліцею Лариса Коморна кореспондентці Еспресо Катерині Олійник.

"На сьогодні ми зробили своє обстеження внутрішнє, зараз працюють спеціальні служби. Понищено 65 вікон і більше 40 дверей. Понищено покрівлю, замки в дверях, підлогу, стіни", - сказала вона, додавши, що найбільше від ворожої атаки постраждала нова частина закладу.

Директорка зазначила: ліцей плануватиме, у яких приміщеннях можливо буде працювати далі, а також підкреслила, що переходити на дистанційне навчання не планували.

"Ми пройшли цей етап і розуміємо, що живе спілкування у 100 разів дає більше результатів, ніж таке (дистанційне, - ред.). Коли є необхідність, звичайно будем (переходити на дистанційне навчання, - ред.). Зараз збираємось на нараду й будемо всією командою вирішувати проблему", - пояснила вона.

Директорка ліцею №5 у Львові наголосила, навчальний заклад має укриття, запевнивши, що учні "повністю захищені" та можуть "повноцінно навчатися без дистанційного навчання".

"У нас є півпідвальні приміщення, де ми можемо забезпечити всю початкову школу. Через дорогу ми теж маємо півпідвальні приміщення. Ми маємо на Мельника, 7, 75 кв. м приміщення, і маємо угоду … Всі повністю діти захищені", - сказала Коморна.

За словами директорки, цього року в ліцеї навчаються 560 учнів, коли торік було 640.