Очільниця МЗС Канади Мелані Жолі прибула в Київ і зустрілася з Кулебою. Що обговорили

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

На початку конференції Кулеба сказав, що відносини з Канадою вже настільки близькі, що переговори між представниками країн відбуваються без формальностей та протоколів. Він подякував канадській колезі за візит та підтримку України з початку повномасштабного вторгнення РФ.

За його словами, вони обговорили політику, економіку, доповнення угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою, заморожені активи Росії та їх використання на користь України, нові санкції проти агресора та реалізація української Формули миру, де Канада співголовує у 4 пункті - звільнення полонених та депортованих осіб.

"Хочу відзначити особливу роль, яку Мелані й Канада відіграють у справі повернення українських дітей, викрадених Росією. Особиста відданість Жолі та Канади у цьому питанні - яскравий приклад лідерства у захисті прав людини", - наголосив Кулеба.

Він також додав, що механізм, який запропонувала Канада для розв'язання вищезгаданого питання, є дієвим, у зв'язку з чим Україна розраховує на те, що інші країни будуть активно брати участь у зусиллях повернення українських дітей.

Кулеба зауважив, що сторони продовжують працювати над посиленням систем ППО та іншої зброї, якою може допомогти Канада.

Натомість Жолі на початку промови загадала про допомогу Україні яку надала Канада з початку широкомасштабної війни, а також запевнила у непохитній підтримці українського народу. Очільниця канадського дипломатичного відомства наголосила, що Канада продовжуватиме допомагати Україні в усіх нагальних питаннях.

Вона зауважила, що навіть після закінчення війни України залишиться поряд з небезпечним сусідом як Росія

За словами Жолі, одним з важливих питань, що постійно обговорюються в контексті допомоги Україні є повернення депортованих дітей.

Вона наголосила, що 2 лютого Канада й Україна започаткують коаліцію з повернення українських дітей, а також канадська сторона говоритиме про це питання з іншими країнами, серед яких Мексика, Бразилія, Південна Африка й Катар.

"І звідти будемо певним чином інформувати хто ці діти. Переконувати держави, щоб вони об'єднувались в цьому питанні й будемо працювати із тими державами, які мають прямі відносини з РФ, щоб певним чином сприяти, аби діти верталися додому. Кожна дитина, яка вертається додому - це перемога", - сказала Жолі.