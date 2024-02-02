Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Очільниця МЗС Канади Мелані Жолі прибула в Київ і зустрілася з Кулебою. Що обговорили

Очільниця МЗС Канади Мелані Жолі прибула в Київ і зустрілася з Кулебою. Що обговорили

2 лютого, 2024 п'ятниця
13:40
Війна з Росією Мелані Джолі

2 лютого до Києва з візитом прибула міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі. Вона зустрілась з очільником МЗС України Дмитром Кулебою, з яким обговорила на пресконференції важливі для підтрмки України питання, зокрема санкції проти РФ, зброя та повернення полонених та депортованих українців

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

На початку конференції Кулеба сказав, що відносини з Канадою вже настільки близькі, що переговори між представниками країн відбуваються без формальностей та протоколів. Він подякував канадській колезі за візит та підтримку України з початку повномасштабного вторгнення РФ.

За його словами, вони обговорили політику, економіку, доповнення угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою, заморожені активи Росії та їх використання на користь України, нові санкції проти агресора та реалізація української Формули миру, де Канада співголовує у 4 пункті - звільнення полонених та депортованих осіб.

"Хочу відзначити особливу роль, яку Мелані й Канада відіграють у справі повернення українських дітей, викрадених Росією. Особиста відданість Жолі та Канади у цьому питанні - яскравий приклад лідерства у захисті прав людини", - наголосив Кулеба.

Він також додав, що механізм, який запропонувала Канада для розв'язання вищезгаданого питання, є дієвим, у зв'язку з чим Україна розраховує на те, що інші країни будуть активно брати участь у зусиллях повернення українських дітей.

Кулеба зауважив, що сторони продовжують працювати над посиленням систем ППО та іншої зброї, якою може допомогти Канада.

Натомість Жолі на початку промови загадала про допомогу Україні яку надала Канада з початку широкомасштабної війни, а також запевнила у непохитній підтримці українського народу. Очільниця канадського дипломатичного відомства наголосила, що Канада продовжуватиме допомагати Україні в усіх нагальних питаннях. 
Вона зауважила, що навіть після закінчення війни України залишиться поряд з небезпечним сусідом як Росія

За словами Жолі, одним з важливих питань, що постійно обговорюються в контексті допомоги Україні є повернення депортованих дітей.

Вона наголосила, що 2 лютого Канада й Україна започаткують коаліцію з повернення українських дітей, а також канадська сторона говоритиме про це питання з іншими країнами, серед яких Мексика, Бразилія, Південна Африка й Катар.

"І звідти будемо певним чином інформувати хто ці діти. Переконувати держави, щоб вони об'єднувались в цьому питанні й будемо працювати із тими державами, які мають прямі відносини з РФ, щоб певним чином сприяти, аби діти верталися додому. Кожна дитина, яка вертається додому - це перемога", - сказала Жолі.

  • Канада передасть Україні десять багатоцільових човнів виробництва Zodiac Hurricane Technologies і запчастини до них, а також навчить українців використовувати такі човни.
Теги:
Україна
МЗС
Канада
санкції проти Росії
Дмитро Кулеба
допомога Україні
підтримка України
Світ про Україну
Читайте також:
Бріджит Брінк
30 січня, 2024 вiвторок
"Україна програла на полі бою, Захід не може змиритися": маніпуляції іноземних ЗМІ за 30 січня
на фото: уламки
31 січня, 2024 середа
Авіакатастрофа в Броварах: жителя Київщини підозрюють у крадіжці картки та грошей загиблого члена екіпажу
Валерій Залужний
1 лютого, 2024 четвер
Зеленський оголосить про звільнення Залужного протягом кількох днів, - CNN
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.55
    Купівля 37.55
    Продаж 38.12
  • EUR
    Купівля 40.78
    Продаж 41.68
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
2 лютого
14:06
Оновлено
ніж
Жителя Дніпра, якого підозрюють в убивстві 11-річної дівчинки, взяли під варту
14:04
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:00
OPINION
Ірина Федорів
Культурою у Київраді відатиме адвокат, який хотів заборонити книгу про Стуса?
13:59
на фото наслідки удару по Бериславу
Макрон засудив удар РФ по Бериславу, внаслідок якого загинули французькі волонтери
13:51
Ікона зі Сталіним
У Грузії затримали активістку, яка облила фарбою ікону зі Сталіним
13:47
Ілюстративне фото
Профільний комітет ВРУ підтримав законопроєкт про розмитнення авто в Дії
13:44
Пресреліз
Полтавський ГЗК заявляє про шахрайські дії щодо підприємства та незаконні спроби стягнути $125 млн
13:40
Оновлено
Маріупольський драмтеатр
"Місто функціонує": журналіст телеканалу ZDF зняв пропагандистський репортаж про життя в окупованому Маріуполі
13:27
укриття
Уряд обмежив перебування сторонніх в укриттях у школах і дитсадках
13:26
дощ
Синоптично цікава, але некомфортна: Наталка Діденко про погоду на вихідних
13:13
Міністерство оборони України
Директора департаменту військово-технічної політики Міноборони Накхура відсторонили від посади. Причина
13:11
морський дрон MAGURA V5
Буданов розповів подробиці знищення російського ракетного катера "Івановєц"
12:55
малий бізнес
У майже пів сотні німецьких компаній стартував експеримент із чотириденним робочим тижнем
12:54
Ексклюзив
Карта бойових дій Авдіївка
Авдіївка стала заручницею подій, які відбуваються в конгресі США, - Дикий
12:53
Україна повернула 4 дітей з ТОТ
Україна повернула ще чотирьох дітей з тимчасово окупованих територій
12:37
Бабак Тимко спрогнозував, якою буде весна в Україні
12:25
Олег Царьов
Суд арештував нерухомість ексдепутата Олега Царьова вартістю майже пів мільярда гривень
12:13
аварія на ТЕЦ Бішкека
У Киргизстані на ТЕЦ Бішкека сталася аварія: припускають, що була диверсія
12:09
Путін з прем'єр-міністром Вірменії Пашиняном, 9 травня 2023 р.
Вірменія більше не може покладатися на Росію у військових потребах, - прем'єр
12:09
OPINION
Віталій Портников
Стаття Залужного: головне. Колонка Віталія Портникова
12:07
Бронювання військовозобов'язаних працівників
Новий порядок бронювання військовозобов'язаних: дані із законопроєкту
12:06
Ексклюзив
Мобілізація, повістки
"Точно не пройде формат демобілізації": нардепка Фріз про оновлений законопроєкт про мобілізацію
12:00
Оновлено
Вибори у Росії
Шойгу підтвердив намір залучити військових до "виборів" президента Росії на ТОТ
11:58
Тарас Кремінь
"Російськомовні бійці в окопах": Кремінь прокоментував аргумент тих, хто не хоче переходити на українську
11:47
російська армія, мобілізація
Корупція в армії РФ підриває ефективність окупантів, - британська розвідка
11:40
ЦРУ
У США до 40 років тюрми за найбільший витік даних в історії агентства засудили ексспівробітника ЦРУ
11:36
Огляд
світ, міжнародний огляд
З €50 млрд наданих ЄС, 33 – це позика, а Зеленський ще роздумує над тим, чи звільняти Залужного. Акценти світових ЗМІ 2 лютого
11:30
Тарас Кремінь
Кремінь пояснив, чому скарг на порушення мовного законодавства у Києві більше, ніж в Одесі чи Миколаєві
11:21
підводний човен HMS Vanguard
Британія здійснить випробувальний запуск ядерної ракети з фіктивною боєголовкою з підводного човна
11:06
Дмитро Пєсков
У Кремлі заявили, що Київ не просив передати тіла загиблих в Іл-76
11:03
Фото з вистави "Тартюф"
Київський Театр Франка осучаснив Мольєра: нова прем’єра і солдаут до квітня
10:57
Марк Цукерберг
"У вас руки в крові": республіканці розкритикували Цукерберга за те, що Facebook не може захистити дітей від булінгу
10:44
Ексклюзив
винищувач F/A-18 Hornet
Згурець пояснив, чому Україна не наполягала на отриманні F/A-18 HORNET
10:37
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 2 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий
10:33
суд
У Києві до 14 років в'язниці засудили рецидивіста, який ломом убив чоловіка в міському парку
10:31
Закликав місцевих співпрацювати з окупантами: СБУ затримала чоловіка, який переховувався на Миколаївщині
10:30
відключення електроенергії
Через атаку БПЛА сталися масштабні знеструмлення у Кривому Розі: ситуація в енергосистемі станом на 2 лютого
10:14
Роковини розстрілів на Майдані
Справи Майдану: екскомандиру та трьом кримським "беркутівцям" повідомлено про підозру за 3-ма статтями
10:08
OPINION
Віктор Каспрук
Російські генерали можуть запропонувати Путіну сценарій Чаушеску
10:00
Стрітення
2 лютого - Стрітення Господнє. Історія свята, народні прикмети та мудрості
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV