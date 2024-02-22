Окупанти обстріляли село на Донеччині: загинула людина, серед поранених - 4 підлітки
22 лютого російська окупаційна армія обстріляла село Костянтинопільське Курахівської громади Донецької області, внаслідок чого загинула людина
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Ще 9 людей дістали поранення, серед них – четверо підлітків 12, 14, 15 і 16 років. Усім потерпілим надали медичну допомогу.
Зазначається, що росіяни обстріляли Костянтинопільське з "ураганів", випустивши 13 снарядів.
"Пошкоджено чимало будинків – наразі триває огляд території, встановлюємо точні наслідки обстрілу", - написав чиновник.
- 22 лютого армія РФ обстріляла Курахове з використанням КАБ-250. Окупанти поцілили по ТЕС, поранено 9 енергетиків.
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