Окупований Довжанськ залишився без світла після негоди: росіяни нічого не роблять, - Луганська ОВА

Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зазначається, що через байдужість місцевої окупаційної адміністрації та відсутність достатньої кількості комунальних служб населення самостійно почало прибирати з вулиць вирвані дерева.

Люди самотужки звільняють від них пошкоджені ділянки енергосистеми.

"Щоправда, полагодити повалені електроопори їм не під силу", - додає голова ОВА.