Окупований Довжанськ залишився без світла після негоди: росіяни нічого не роблять, - Луганська ОВА
Тимчасово окуповане місто Довжанськ Луганської області та прилеглі населені пункти залишилися знеструмленими після негоди. Окупаційна "влада" ніяк не допомагає мешканцям поладнати енергосистему
Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
Зазначається, що через байдужість місцевої окупаційної адміністрації та відсутність достатньої кількості комунальних служб населення самостійно почало прибирати з вулиць вирвані дерева.
Люди самотужки звільняють від них пошкоджені ділянки енергосистеми.
"Щоправда, полагодити повалені електроопори їм не під силу", - додає голова ОВА.
- Раніше у Росспоживнагляді оголосили про вкрай низьку якість питної води, що централізовано поставляється у домівки тимчасово окупованих населених пунктів Луганської області.
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