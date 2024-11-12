Основна магістральна дорога функціонує: експерт з питань нацбезпеки про підрив Курахівської греблі

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Курахівська гребля не несе тих загроз і викликів, як це було з Каховською греблею на Дніпрі. Мова йде про підтоплення територій басейну річки Вовча, які можуть бути доволі відчутними для української логістики. Це підтоплення відбувається в тилу українських військ, і потрібно буде врахувати нові обставини", - зауважив Варченко.

За словами експерта з питань національної безпеки, українські інженерні служби зможуть достатньо швидко налагодити логістичні зв'язки. Основна магістральна дорога функціонує, є можливості користуватися нею, так само як і резервними та допоміжними шляхами забезпечення українських Сил оборони, що ведуть оборону на Курахівському напрямку.

"Росіянам вдалося знищити ще одну греблю в Україні, завдавши невибіркового удару, який точно шкодить цивільному населенню й приводить до катастрофічних наслідків для природи, рослинного і тваринного світу. Це злочин, за який вони будуть відповідати", - наголосив Варченко.