Падіння ІЛ-76 є військовим злочином росіян за будь-яких результатів розслідування, - доктор юридичних наук Бабін

Таку думку висловив доктор юридичних наук, Представник Президента України в АР Крим (2017-2018) Борис Бабін в етері телеканалу "Еспресо".

"Це терористична діяльність. Якщо ці люди були живі на ранок минулого дня, є мало шансів побачити їх живими. Якщо їх не було на борту, це репресований злочин, фактично розстріл заручників, оголошений публічно", - заявив він.

Є три варіанти, хто б міг перебувати на борту літака перед обміном полоненими, сказав доктор юридичних наук:

"Якщо полонених не було у літаку, але РФ заявила про їх вбивство, фактично, це заява про те, що росіяни вбиватимуть полонених за збиті літаки. Це міжнародний злочин і спроба перетворити військовополонених у заручники", - повідомив він.

Якщо ж полонені були, основна провина агресора в тому, що вони порушили Женевську конвенцію, яка містить чітку заборону утримувати полонених в зоні бойових дій, там де є ризики обстрілів, зазначив Бабін.

"РФ багаторазово заявляла, що начебто Білгород обстрілюється, аеропорт Білгорода закритий для цивільних рейсів. Тобто агресор усвідомлював, що є небезпека. Тому будь-які наслідки знищення ІЛ-76 покладаються на державу-агресора", - зауважив він.

Третій можливий варіант, коли крім полонених, або прикриваючись полоненими, росіяни могли перевозити військовий вантаж, це віроломство, додав Бабін.

"Усі три гіпотетичні варіанти, а інших не може бути, свідчать про те, що РФ вчинила відповідні воєнні злочини з порушення Женевської конвенції. Росіяни самі це розуміють, тому їх заяви, "шоу" з держдумою не мають юридичного виміру. На їх погляд, це політичний вимір тиску на партнерів України", - зауважив він.

Таким чином, Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Україні та українському суспільстві, зазначив Бабін.

"Будь-яка гостра реакція українців на заяви РФ, підштовхне росіян до нових подібних провокацій. Надалі ми будемо бачити такі самі провокації агресора", - сказав він.

Україна вимагає міжнародного розслідування. Але вже можна констатувати, що факти, на жаль, не будуть точно встановлені.

"Пройшло більше доби після заяви агресора, немає достовірної вірогідної аудіофіксації, відеофіксації ситуації, допуску міжнародних представників до місця подій. Чорні ящики забрало Міноборони РФ. Фактично, за добу Росія зробила все, щоб підірвати будь-яку довіру до подальших заяв та дій в цій ситуації", - резюмував Бабін.