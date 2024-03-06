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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Партизани виявили локацію виробництва дронів у Санкт-Петербурзі

Партизани виявили локацію виробництва дронів у Санкт-Петербурзі

6 березня, 2024 середа
08:45
Війна з Росією безпілотник "Орлан"

Партизани руху "Атеш" виявили та зафіксували розташування місця виробництва безпілотників у російському Санкт-Петербурзі

Про це партизани повідомили у Telegram.

За їхніми даними, російські безпілотники виробляються на території військової академії зв'язку ім. Будьонного.

Розвідники натякнули, що виробництво дронів для ударів по Україні в цій локації скоро буде припинене.

"Завдяки тому, що наші "очі" є в подібних установах, а також на більшості стратегічних підприємств, що виконують замовлення міністерства оборони, ми можемо оперативно реагувати на ситуацію і своєчасно передавати інформацію в правильні місця", - йдеться у повідомленні "Атеш".

  • У тимчасово окупованому Криму, зокрема в Євпаторії, партизани знайшли й показали місце ремонту російської артилерії, яку потім завантажують на потяг і відправляють на фронт.
Теги:
Росія
безпілотник
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