Партизани виявили локацію виробництва дронів у Санкт-Петербурзі

Про це партизани повідомили у Telegram.

За їхніми даними, російські безпілотники виробляються на території військової академії зв'язку ім. Будьонного.

Розвідники натякнули, що виробництво дронів для ударів по Україні в цій локації скоро буде припинене.

"Завдяки тому, що наші "очі" є в подібних установах, а також на більшості стратегічних підприємств, що виконують замовлення міністерства оборони, ми можемо оперативно реагувати на ситуацію і своєчасно передавати інформацію в правильні місця", - йдеться у повідомленні "Атеш".