Партизани виявили локацію виробництва дронів у Санкт-Петербурзі
Партизани руху "Атеш" виявили та зафіксували розташування місця виробництва безпілотників у російському Санкт-Петербурзі
Про це партизани повідомили у Telegram.
За їхніми даними, російські безпілотники виробляються на території військової академії зв'язку ім. Будьонного.
Розвідники натякнули, що виробництво дронів для ударів по Україні в цій локації скоро буде припинене.
"Завдяки тому, що наші "очі" є в подібних установах, а також на більшості стратегічних підприємств, що виконують замовлення міністерства оборони, ми можемо оперативно реагувати на ситуацію і своєчасно передавати інформацію в правильні місця", - йдеться у повідомленні "Атеш".
- У тимчасово окупованому Криму, зокрема в Євпаторії, партизани знайшли й показали місце ремонту російської артилерії, яку потім завантажують на потяг і відправляють на фронт.
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