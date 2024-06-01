Під час удару по окупантах в Луганську ліквідовано російського полковника. А може й двох

Про це 1 червня поінформував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

"Успішно демобілізовано: полковник Міхеркін Ігор 20.05.2024 під час удару у м. Луганськ", - зазначив український військовий.

З відкритих джерел можна довідатися, що полковник збройних сил країни-агресора не дожив тижня до свого 45-річчя.

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При цьому, як стверджує на основі OSINT-даних українсько-ізраїльський військовий оглядач Ігаль Левін, ліквідованих тоді в Луганську полковників окупантів може бути не один, а два.

"Хоча місце смерті Романа Гур'янова і не вказано в некролозі, але та сама дата - 20 травня, змушує припускати, що він був знищений там же", - повідомляє оглядач.

За словами Левіна, українці тоді нібито вдарили по дислокації російського командування ракетами SCALP-EG.