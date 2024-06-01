Під час удару по окупантах в Луганську ліквідовано російського полковника. А може й двох
20 травня 2024 ударом ЗСУ по місцю розташування підрозділів російської армії в місті Луганську було знищено полковника Ігоря Геннадійовича Міхєркіна й, не виключено, що разом і з ним полковника Романа Гурьянова
Про це 1 червня поінформував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.
"Успішно демобілізовано: полковник Міхеркін Ігор 20.05.2024 під час удару у м. Луганськ", - зазначив український військовий.
З відкритих джерел можна довідатися, що полковник збройних сил країни-агресора не дожив тижня до свого 45-річчя.
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При цьому, як стверджує на основі OSINT-даних українсько-ізраїльський військовий оглядач Ігаль Левін, ліквідованих тоді в Луганську полковників окупантів може бути не один, а два.
"Хоча місце смерті Романа Гур'янова і не вказано в некролозі, але та сама дата - 20 травня, змушує припускати, що він був знищений там же", - повідомляє оглядач.
За словами Левіна, українці тоді нібито вдарили по дислокації російського командування ракетами SCALP-EG.
- 20 травня у Луганську було завдано удару по території колишнього університету внутрішніх справ.
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