Підготовка до "Рамштайна" та обмеження зв'язків РФ у світі: Зеленський заслухав Сирського, Умєрова та Буданова окремо від Ставки

Про це президент України Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні 11 березня.

Він зазначив, що з Сирським та Умєровим зокрема обговорили підготовку до наступного засідання "‎Рамштайн‎" та ключові акценти комунікації з партнерами щодо зброї та снарядів.

На окремій доповіді також був керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

"Кілька питань. Передусім військові плани Росії. І не лише проти нашої держави - проти інших народів теж. Спільне завдання світу зараз - збити цю хвору путінську фантазію, що в нього нібито є час для продовження війни. Можливо, він посилить мобілізацію після імітації "виборів" зараз, у березні, – мобілізацію росіян", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що необхідно ще жорсткіше обмежити "мобілізацію ресурсів і фінансів, залишків російських звʼязків зі світом".

"Це період нашої максимальної концентрації. Максимальної нашої ініціативи, щоб саме Україна визначила справедливе закінчення цієї війни. Можемо вистояти. Мусимо перемогти", - наголосив глава держави.