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Війна з Росією: хроніка
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Підготовка до "Рамштайна" та обмеження зв'язків РФ у світі: Зеленський заслухав Сирського, Умєрова та Буданова окремо від Ставки

11 березня, 2024 понедiлок
21:37
Війна з Росією Володимир Зеленський

Головнокомандувач ЗСУ Сирський та міністр оборони України Умєров доповіли Зеленському щодо поточної ситуації на фронті. Окремо очільник ГУР Буданов розповів про військові плани Росії

Про це президент України Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні 11 березня.

Він зазначив, що з Сирським та Умєровим зокрема обговорили підготовку до наступного засідання "‎Рамштайн‎" та ключові акценти комунікації з партнерами щодо зброї та снарядів.

На окремій доповіді також був керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

"Кілька питань. Передусім військові плани Росії. І не лише проти нашої держави - проти інших народів теж. Спільне завдання світу зараз - збити цю хвору путінську фантазію, що в нього нібито є час для продовження війни. Можливо, він посилить мобілізацію після імітації "виборів" зараз, у березні, – мобілізацію росіян", - зазначив Зеленський. 

Він наголосив, що необхідно ще жорсткіше обмежити "мобілізацію ресурсів і фінансів, залишків російських звʼязків зі світом".

"Це період нашої максимальної концентрації. Максимальної нашої ініціативи, щоб саме Україна визначила справедливе закінчення цієї війни. Можемо вистояти. Мусимо перемогти", - наголосив глава держави.

  • Президент України Володимир Зеленський 11 березня провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому зокрема йшлося про перебіг робіт із будівництва фортифікацій.
Теги:
Україна
Росія
Міністерство оборони
Володимир Зеленський
ЗСУ
ГУР
Кирило Буданов
Рустем Умєров
Олександр Сирський
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