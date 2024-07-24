Підтримка штурмів та придушення вогневих точок ворога: на фронт відправлять 5 бойових роботів "Лють", придбаних за внески на UNITED24
На фронт невдовзі відправлять 5 бойових роботів "Лють", які закупили за внески донорів ініціативи United24
Про це повідомляється у Telegram-каналі ініціативи.
Чим оснащений бойовий робот "Лють":
- робот озброєний кулеметом ПКТ (танковий кулемет Калашникова);
- оснащений бронею для захисту від осколків і стрілецької зброї;
- має підвищену прохідність завдяки повному приводу, зміщений донизу центр для стійкості;
- оснащений передніми та задніми оглядовими камерами 360°;
- має дві прицільні камери.
Роботи "Лють" призначені для підтримки штурмових дій, виявлення та придушення вогневих точок ворога, їх можна використовувати в обороні або як спостережний пункт.
- 30 вересня 2023 року повідомлялось, що Мінцифри тестує українського бойового робота "Лють" від Brave1, яким можна дистанційно виконувати бойові завдання.
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