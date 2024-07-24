Підтримка штурмів та придушення вогневих точок ворога: на фронт відправлять 5 бойових роботів "Лють", придбаних за внески на UNITED24

Про це повідомляється у Telegram-каналі ініціативи.

Чим оснащений бойовий робот "Лють":

робот озброєний кулеметом ПКТ (танковий кулемет Калашникова);

оснащений бронею для захисту від осколків і стрілецької зброї;

має підвищену прохідність завдяки повному приводу, зміщений донизу центр для стійкості;

оснащений передніми та задніми оглядовими камерами 360°;

має дві прицільні камери.

Роботи "Лють" призначені для підтримки штурмових дій, виявлення та придушення вогневих точок ворога, їх можна використовувати в обороні або як спостережний пункт.