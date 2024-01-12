Почалися морози й ворог став активно використовувати важку техніку: начальник Авдіївської МВА

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Дуже гаряче залишається на нашому напрямку. Останні кілька днів тривають морози, багато снігу насипало. Саме цього ворог і чекав, щоб замерзли ґрунти, щоб застосовувати техніку. Вчора загарбники поїхали великою кількістю техніки, застосовуючи танки й БМП. Сили оборони були готові до цього, певні стабілізаційні заходи були зроблені заздалегідь. Захисники знищили багато танків, БМП, і особового складу мінуснули теж немало. Пізніше ГШ чітко скаже про кількість знищеної техніки й живої сили ворога", - наголосив Барабаш.

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації також додав, що Авдіївка тримається й руйнує всі плани росіян, усі їхні дедлайни.

"Звичайно, ворог не полишає спроб оточити місто, у лобову зайти в місто. Відбуваються десятки штурмів за добу, кількість обстрілів збільшилася", - зауважив Барабаш.