"Президенте, почуйте нас": у Києві провели масштабну акцію на підтримку родин зниклих безвісти військових
У середу, 16 жовтня, у Києві на Майдані Незалежності відбулася масштабна мирна акція на підтримку родин військовослужбовців, які зникли безвісти
Про це передає кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.
На акцію "Президенте! Почуйте нас - вразливу частину суспільства" зібрались сотні родичів військових. Вони тримають фотографії своїх близьких, кульки плакати та скандують: "Поверніть наших рідних додому".
Фото: Наталя Стареправо/Еспресо
Метою акції є привернути увагу української влади та міжнародних організацій для ефективного розшуку й звільнення з російського полону, а також пошуку, повернення та ідентифікації загиблих захисників.
Дружина військового, який зник безвісти на Донеччині 9 місяців тому, Дарина розповіла, що неодноразово зверталась до урядових структур щодо свого чоловіка, втім - безрезультативно.
"Ми сьогодні прийшли не просто так, ми прийшли для того, щоб нас почули, нас побачили і уряд зрозумів, що все, що вони роблять, це, на жаль, не приносить успіху. Тому потрібно щось змінювати", - зазначила учасниця акція.
Фото: Наталя Стареправо/Еспресо
Вона додала, що сьогодні на Майдан Незалежності учасники прийшли з кульками для того, щоб їх побачили та почули.
"Одна кулька - це мільйони сердець, розбитих сердець, тисячі родин. Один зниклий - це сто людей, це родичі, це похресники, це племінники. Це всі, розумієте? І почуйте нас, будь ласка, - потрібно робити щось інакше", - додала Дарина.
Фото: Наталя Стареправо/Еспресо
- У неділю, 6 жовтня, у Києві на Майдані Незалежності пройшла масштабна мирна акція на підтримку військовослужбовців Територіальної оборони України та їхніх родин.
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