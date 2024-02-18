Путін готує армію до нового масштабного наступу, - британський експерт Глен Грант
Полковник британської армії у відставці, відомий військовий експерт Глен Грант в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі "Еспресо" розповів про новий етап війни та як українці можуть перемогти
Надзвичайно серйозна ситуація на українському фронті, зокрема на Куп'янсько-Лиманському напрямку та в Авдіївці. Ворог підготував велику кількість ресурсів, можливо, для планування весняної бойової активності. Як ви бачите карту бойових дій?
На мою думку, це безумовно складна і тривожна ситуація. Вважаю, що вона викликає велике занепокоєння у вищого військового керівництва і президента, оскільки вони ретельно обмірковують, які дії слід вжити. Існує ризик, наприклад, що конфлікт, який триває, може виснажити ресурси, які можуть знадобитися деінде в найближчому майбутньому. Тому вважаю, що потрібно серйозно оцінити, чи намагаємося ми зберегти контроль над усім, чи визнаємо, що перебуваємо в ситуації, коли необхідно йти на компроміси, щоб забезпечити перемогу в більш масштабній битві пізніше.
Як правильно готуватися до ситуації в Авдіївці, розуміючи, що ворог може активізуватися і на інших ділянках фронту?
З Авдіївкою не вийде просто так нічого зробити, крім як закинути туди більше людей і зброї - це єдиний варіант. Секретних обладнань чи магічних рішень не існує; все залежить від людської сили та використання наявних ресурсів. Виклик полягає в тому, скількома життями ви готові пожертвувати, щоб утримати контроль над таким важливим місцем, як Авдіївка, з урахуванням того, що ці люди можуть знадобитися для майбутніх операцій через місяць чи два, для наступної атаки в іншому місці. Ресурси обмежені, і країна повинна пріоритизувати збереження якомога більшої кількості людей для майбутніх потреб.
Як почули на Заході, зокрема у середовищі військових експертів, сигнали нового головнокомандувача генерал-полковника Сирського, що, наприклад, передбачається оборонного плану кампанія?
Я вважаю, що більшість людей у всьому світі розуміють, що позиція генерала Сирського має сенс, враховуючи потребу займати оборонну позицію до моменту, коли Україна стикнеться з неминучим великим нападом, особливо з огляду на агресивні дії Росії. Тому вважаю, що люди розуміють позицію генерала Сирського та усвідомлюють, що він діє в рамках обмежених можливостей.
Більш складним аспектом є реакція солдат на нового командувача та його стратегії. Генерал Сирський не завжди є найпопулярнішою фігурою в Збройних Силах, тому буде цікаво спостерігати, як його сприйматимуть та інтерпретуватимуть його підлеглі. Крім того, насамперед важливо визначити, скільки особистої рішучості він зможе привнести, щоб ефективно протистояти Росії в цій війні.
Дуже багато новопризначених на посади генералів та полковників мають свій бойовий шлях. Чого нам можна буде чекати у теперішній ситуації з переосмисленням старого досвіду та залучення нового, також, можливо, й нових технічних можливостей? І чого водночас нам чекати від ворога?
З боку Росії можемо очікувати зусиль, спрямованих на збір і мобілізацію якомога більше ресурсів у цій битві. Путін вважає, що наразі він перебуває у виграшній позиції, що спрощує його стратегію. Все це через те, що у Конгресі спостерігаються затримки з фінансуванням та наданням озброєння, а Європейський Союз ще не до кінця визначився зі своєю реакцією. Крім того, виробництво необхідних боєприпасів відбувається повільно, що створює певні проблеми.
Путін зараз, ймовірно, сприймає Україну як надзвичайно вразливу, незалежно від того, як він ставиться до окремих лідерів, таких як Залужний чи Сирський.
І я не думаю, що це має значення, тому що він бачить систему в цілому. А система на місцях слабка. І він збирається кинути все, що у нього зараз є, щоб її зламати.
Україні слід наростити свої потужності у сфері безпілотників, залучаючи більше дронів різного типу від населення та якомога більше волонтерів для їх виробництва, закупівлі тощо. Безпілотники матимуть вирішальне значення, особливо в таких місцях, як Авдіївка, де запаси боєприпасів обмежені. Поки не надійде достатня кількість боєприпасів для артилерії, дрони будуть основною зброєю, як наступальною, так і оборонною. Маю надію, що українські інженери невтомно працюватимуть над постійним вдосконаленням технології безпілотників. Дуже важливо, щоб Міністерство оборони оперативно виділяло кошти для посилення цих зусиль, як тільки дрони будуть виготовлені.
Чи готується зараз ворог до можливого масштабного наступу?
Це важливе запитання, і я вважаю, що відповідь - так. Очевидно, що вони планують щось значне. Справжнє питання полягає в масштабах і характері цих майбутніх дій. Росія володіє значними військовими ресурсами, включаючи танки, бронетехніку і, видається, що у них нескінченний запас особового складу. Те, що вони роблять з цими людьми, в основному зводиться до того, що їх попросту кидають в бій на смерть, як м’ясо. Але їх багато, і керівництву байдуже, якщо вони помруть. Росіянам важливо просто продовжувати рухатися вперед і вперед. Я думаю, що незабаром ми побачимо, як Росія знову десь потужно атакує. Дуже сподіваюся, що не в районі Сум або Харкова.
Однак важливо пам'ятати про схильність Росії до нетрадиційної тактики, яка завжди тримає супротивників у здогадках. Україна повинна бути готова до несподіванок і мати достатньо резервів, готових до розгортання.
Всупереч поширеній думці, у нас є людські резерви, розкидані по різних містах, у Києві, у Львові, і дуже важливо їх ефективно тренувати і мобілізувати, тому що до завершення цієї війни їх знадобиться дуже багато. Важливо, щоб усі усвідомлювали потенційну потребу в залученості, навіть якщо зараз вони виконують невійськові ролі.
Розуміємо, що стратегія російського генштабу полягає не в якихось високотехнологічних рішеннях, а це розгортання м'ясних штурмів піхоти. Просив би прокоментувати питання щодо кількісного виміру та наступального імпульсу противника.
Росія точно не грає в подвійну гру. Вона розпочинає наступ з тим, що в неї є, і по мірі того, як вона набуває більше ресурсів, продовжує свій наступ. Росія знає, що українська лінія фронту розтягнута, тому вони завжди шукають вразливі місця, де Україна недостатньо сильна, для свого прориву.
Цікавими є повідомлення із США стосовно того, що Росія, можливо, розглядає можливість запуску ядерної зброї в космос. Якщо вони це зроблять, а керуються вони метою порушити зв'язок, вивести з ладу GPS, тобто фактично знизити до свого рівня ведення бойових дій не лише українську сторону, а й Захід, іншими словами, спробувати винести технології за дужки цього рівняння. Це змусить і Україну, і Захід перейти до більш примітивного стилю ведення війни, що відповідає тактиці, якій надає перевагу Росія.
І я думаю, що це цілком можливо, оскільки з розвитком технологій на Заході і в Україні Росії стає дедалі складніше досягати своїх цілей і вона з більшою ймовірністю програє. Тому ми можемо стати свідками того, як Росія вживатиме заходів для вирівнювання технологічних можливостей, порушуючи роботу GPS і супутникового зв'язку. Тому не дивуйтеся, якщо такі дії відбудуться.
Поділіться думками та порадами щодо перетворення нашої оборонної системи на єдиний цілісний механізм, хоча часу для цього не є дуже багато.
Першочерговим завданням є створення скоординованої армії, тобто не численних окремих підрозділів, розкиданих повсюди, а саме впорядкувати поле бою, чітко і злагоджено визначивши, хто за яку ділянку відповідає. Це значно зменшить ймовірність інцидентів, пов'язаних з "дружнім вогнем", і забезпечить чітке розуміння обов'язків по всій лінії фронту. Наразі, якщо поглянемо на карти, то побачимо, що люди розкидані по всій території, і не завжди зрозуміло, хто за що відповідає. Щодо відповідальності 110-ї бригади в Авдіївці маємо ясність, але стосовно підрозділів, які стоять за нею, такої ясності немає. Ця координація має вирішальне значення і є першочерговим пріоритетом.
Другим пріоритетом є зусилля для покращення системи медичного обслуговування. Незважаючи на деякі покращення, які вже було внесено, якість медичної системи все ще не відповідає вимогам армії, яка веде війну такого масштабу. Потрібно більше джгутів, правильних джгутів, належного медичного обладнання та постійного навчання, щоб відповідати вимогам бойовища.
Третім пріоритетом є зосередження на контрольованій обороні, яка безпосередньо підтримує солдатів, особливо піхоту. Піхотинець знаходиться на передовій і потребує адекватної підтримки.
Ви не можете підтримати солдата за допомогою F-16, це не працює. Така підтримка повинна включати базові речі першої необхідності, такі як інфрачервоні приціли, автомати та набої до них, міномети, мінометні боєприпаси, гранатомети, гранати та інше необхідне спорядження. Це реальна основа для ведення піхотного бою.
Належна підтримка піхоти має вирішальне значення для перемоги у цій війні. Але якщо ви не підтримуєте піхоту, багато хто з них загине, і ви просто дасте Росії більше шансів прорватися. Не йдеться про якісь великі речі, а про людей, аби вони були належним чином екіпіровані та навчені воювати. Це головний виклик для Сирського, що полягає в професіоналізації всієї системи, а не лише фронту. Це означає вдосконалення процесів від набору до відправки на фронт солдатів, офіцерів і старших командирів. На всіх рівнях керівництва потрібно покращити розуміння того, як ефективно вести цю битву.
Розуміємо, що війни виграються не лише головкомами, а насамперед особовим складом та його середньою ланкою, яка є дуже важливою і в логістиці, і в забезпеченні, і у зв'язку. Щоб вишколити середню ланку, має піти певний час. Дайте поради, як прискорити адаптацію та зняти просідання цієї середньої ланки.
Я вважаю, що першим кроком є зосередження на підборі людей із досвідом у сфері логістики, щоб посилити нашу логістичну підтримку. Нам потрібні фахівці, які мають багаторічний досвід у логістиці і можуть внести свій внесок у поліпшення цієї галузі.
Таких людей можна знайти в різних компаніях, таких як "Сільпо". Я маю на увазі людей, які знають логістику зсередини і займаються нею вже давно. Дехто з них щоденно працюють на міжнародному рівні з компаніями-перевізниками. Важливо залучити цих фахівців до системи, щоб вони могли допомогти покращити логістичні можливості.
Коли мова йде про відбір сержантів, надання пріоритету бойовому досвіду стає вельми важливим. Починаючи з військового рангу солдата, кандидати повинні спершу продемонструвати свою ефективність на полі бою, а потім можуть просуватись у службі відповідно до досягнень. Після отримання достатнього бойового досвіду, вони можуть пройти короткі, але інтенсивні навчальні курси тривалістю від двох до чотирьох днів, щоб покращити свої лідерські навички та загальні знання, після чого повертаються в бій. Не можна просто так набрати сержантів без розуміння реалій бою. Тому важливо, щоб вони спершу набули відповідного бойового досвіду, а відтак слід переконатися, що вони здатні виконувати обов'язки сержантів. Такий підхід забезпечує наявність компетентних сержантів, які розуміють ситуацію на полі бою та вміють ефективно керувати своїми підрозділами.
Щодо офіцерів, можливо, також доцільно застосувати цей підхід. Вони також повинні мати безпосередній бойовий досвід перед подальшою підготовкою, за умови, що вони демонструють свій професіоналізм. Тут важливо досягти балансу між досвідом на полі бою, життєвим досвідом і простими системами, які сприяють швидкому прийняттю рішень і діям. Потрібні не бюрократичні системи, які витрачають багато часу на очікування чийогось рішення. Наші системи повинні бути гнучкими, здатними реагувати на виклики протягом днів, а не тижнів чи місяців, щоб відображати зміни в підходах та мисленні.
Відбулася заміна головкома генерала Залужного, начальника Генштабу та багатьох генералів, однак всі продемонстрували свою дисципліну і готовність виконувати наказ. Але це не є таким звичним досвідом, коли у такий спосіб звільняють генералів, від яких залежало дуже багато.
Я не буду коментувати заміну Залужного та його команди, оскільки це належить до компетенції президента і є стандартною практикою в кожній армії. Протягом усієї історії, під час Першої та Другої світових воєн, людей замінювали з різних причин: через моральну втому або через необхідність оновлення системи. Це нормальний процес і не є чимось незвичайним.
Однак, неприйнятним є те, що деякі генерали дізналися про своє звільнення зі ЗМІ. Неповага до звання і всієї системи є неприйнятною. З генералами так поводитися не можна.
Відповідальність верховного головнокомандувача, чи то нового головкома, як у випадку з Сирським, полягає в тому, щоб особисто, з повагою, повідомляти людям про їхнє звільнення. Утім будь-яку неправильну поведінку можна виправити, зокрема через принесені вибачення тим, кого це торкнулося.
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