Путін готує армію до нового масштабного наступу, - британський експерт Глен Грант

Надзвичайно серйозна ситуація на українському фронті, зокрема на Куп'янсько-Лиманському напрямку та в Авдіївці. Ворог підготував велику кількість ресурсів, можливо, для планування весняної бойової активності. Як ви бачите карту бойових дій?

На мою думку, це безумовно складна і тривожна ситуація. Вважаю, що вона викликає велике занепокоєння у вищого військового керівництва і президента, оскільки вони ретельно обмірковують, які дії слід вжити. Існує ризик, наприклад, що конфлікт, який триває, може виснажити ресурси, які можуть знадобитися деінде в найближчому майбутньому. Тому вважаю, що потрібно серйозно оцінити, чи намагаємося ми зберегти контроль над усім, чи визнаємо, що перебуваємо в ситуації, коли необхідно йти на компроміси, щоб забезпечити перемогу в більш масштабній битві пізніше.

Як правильно готуватися до ситуації в Авдіївці, розуміючи, що ворог може активізуватися і на інших ділянках фронту?

З Авдіївкою не вийде просто так нічого зробити, крім як закинути туди більше людей і зброї - це єдиний варіант. Секретних обладнань чи магічних рішень не існує; все залежить від людської сили та використання наявних ресурсів. Виклик полягає в тому, скількома життями ви готові пожертвувати, щоб утримати контроль над таким важливим місцем, як Авдіївка, з урахуванням того, що ці люди можуть знадобитися для майбутніх операцій через місяць чи два, для наступної атаки в іншому місці. Ресурси обмежені, і країна повинна пріоритизувати збереження якомога більшої кількості людей для майбутніх потреб.

Як почули на Заході, зокрема у середовищі військових експертів, сигнали нового головнокомандувача генерал-полковника Сирського, що, наприклад, передбачається оборонного плану кампанія?

Я вважаю, що більшість людей у всьому світі розуміють, що позиція генерала Сирського має сенс, враховуючи потребу займати оборонну позицію до моменту, коли Україна стикнеться з неминучим великим нападом, особливо з огляду на агресивні дії Росії. Тому вважаю, що люди розуміють позицію генерала Сирського та усвідомлюють, що він діє в рамках обмежених можливостей.

Більш складним аспектом є реакція солдат на нового командувача та його стратегії. Генерал Сирський не завжди є найпопулярнішою фігурою в Збройних Силах, тому буде цікаво спостерігати, як його сприйматимуть та інтерпретуватимуть його підлеглі. Крім того, насамперед важливо визначити, скільки особистої рішучості він зможе привнести, щоб ефективно протистояти Росії в цій війні. Дуже багато новопризначених на посади генералів та полковників мають свій бойовий шлях. Чого нам можна буде чекати у теперішній ситуації з переосмисленням старого досвіду та залучення нового, також, можливо, й нових технічних можливостей? І чого водночас нам чекати від ворога?

З боку Росії можемо очікувати зусиль, спрямованих на збір і мобілізацію якомога більше ресурсів у цій битві. Путін вважає, що наразі він перебуває у виграшній позиції, що спрощує його стратегію. Все це через те, що у Конгресі спостерігаються затримки з фінансуванням та наданням озброєння, а Європейський Союз ще не до кінця визначився зі своєю реакцією. Крім того, виробництво необхідних боєприпасів відбувається повільно, що створює певні проблеми.

Путін зараз, ймовірно, сприймає Україну як надзвичайно вразливу, незалежно від того, як він ставиться до окремих лідерів, таких як Залужний чи Сирський.

І я не думаю, що це має значення, тому що він бачить систему в цілому. А система на місцях слабка. І він збирається кинути все, що у нього зараз є, щоб її зламати.