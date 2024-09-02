Путін імовірно визнав, що Україна ставитиме Курщину на стіл перемовин, - політичний експерт Чаленко

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Заяви Путіна свідчать про його публічну біполярність. Він заявляв, що жодних перемовин чи обмінів військовополоненими не буде, але після цього відбувся обмін, в результаті якого повернули 115 наших захисників. Це вказує на послаблення позицій російського диктатора і свідчить про те, що Курська операція політично досягає свого: зменшення забаганок кремлівського лідера, хоча цього явно недостатньо", - зауважив Чаленко.

За словами політичного та економічного експерта, Путін прагнув використати певні перемоги на гарячих ділянках фронту, але тема Курської операції серйозно його підкосила.

"Путіну потрібно показати, що він прагне миру, але знаходить причини, чому це неможливо. Тепер він стверджує, що Курська операція заважає цьому. Очевидно, що Кремль досі не визначився, як виходити з нинішньої ситуації. Пропагандистські повідомлення про те, що українці залишатимуться в Курській області до завершення війни, свідчать про те, що Путін визнав: Україна, ймовірно, буде ставити на стіл перемовин конкретну ситуацію у відповідному регіоні РФ", - припустив Чаленко.