РФ атакувала Нікопольщину артилерією та БПЛА: поранено чотирьох людей, загинуло 20 голів свійської птиці
Удень 30 серпня російська окупаційна армія атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області, внаслідок чого дістали поранення три жінки й чоловік
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Ворог протягом дня закидував Нікопольщину боєприпасами з БПЛА і гатив по району з артилерії. Під ударами перебували Нікополь, Марганецька і Червоногригорівська громади", - написав він.
За його даними, внаслідок атак постраждали три жінки й 52-річний чоловік. Усі лікуватимуться амбулаторно.
"Виникло декілька займань. Горіла суха трава, та вогонь вже загасили. Пошкоджені пожежна частина, музей, адмінбудівля, транспортне підприємство, лінія електропередачі", - поінформував Лисак.
Також унаслідок обстрілів пошкоджено 15 приватних осель, з десяток господарських споруд, одну – знищено. Загинуло 20 голів свійської птиці.
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
В інших громадах області обстрілів не було.
- РФ 29 серпня завдала артилерійського удару по Нікополю, внаслідок чого загинула жінка, постраждали 6 людей.
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