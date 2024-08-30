РФ атакувала Нікопольщину артилерією та БПЛА: поранено чотирьох людей, загинуло 20 голів свійської птиці

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог протягом дня закидував Нікопольщину боєприпасами з БПЛА і гатив по району з артилерії. Під ударами перебували Нікополь, Марганецька і Червоногригорівська громади", - написав він.

За його даними, внаслідок атак постраждали три жінки й 52-річний чоловік. Усі лікуватимуться амбулаторно.

"Виникло декілька займань. Горіла суха трава, та вогонь вже загасили. Пошкоджені пожежна частина, музей, адмінбудівля, транспортне підприємство, лінія електропередачі", - поінформував Лисак.

Також унаслідок обстрілів пошкоджено 15 приватних осель, з десяток господарських споруд, одну – знищено. Загинуло 20 голів свійської птиці.

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

РФ 29 серпня завдала артилерійського удару по Нікополю, внаслідок чого загинула жінка, постраждали 6 людей.

В інших громадах області обстрілів не було.