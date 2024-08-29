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Головна Війна з Росією Росія вдарила по Нікополю: вбила жінку та поранила ще 5 людей

Росія вдарила по Нікополю: вбила жінку та поранила ще 5 людей

Катерина Єсікова
29 серпня, 2024 четвер
11:32
Війна з Росією Нікополь

Російська окупаційна армія у четвер, 29 серпня, завдала артилерійського удару по Нікополю. Унаслідок цього загинула жінка, постраждали 5 людей

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Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Так, унаслідок артобстрілу загинула 42-річна жінка. Крім цього,  постраждали 5 людей, зокрема 19-річна та 59-річна жінки, а також чоловіки 30, 60 і 74 років. 

"Пошкоджені торговельний центр, багатоповерхівки, господарські споруди, авто, газогін", - додав Лисак.

  • Російська армія у вівторок, 27 серпня, обстріляла з РСЗВ "Град" Марганець на Нікопольщині, внаслідок чого загинув 65-річний чоловік.
Теги:
російська армія
Дніпропетровщина
Нікополь
ракетний удар
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