Росія вдарила по Нікополю: вбила жінку та поранила ще 5 людей

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Так, унаслідок артобстрілу загинула 42-річна жінка. Крім цього, постраждали 5 людей, зокрема 19-річна та 59-річна жінки, а також чоловіки 30, 60 і 74 років.

"Пошкоджені торговельний центр, багатоповерхівки, господарські споруди, авто, газогін", - додав Лисак.