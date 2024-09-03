РФ цілий день атакувала Нікопольщину: поранено жінку, пошкоджено комунальне підприємство

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У Нікополі через артобстріл поранена 48-річна жінка. У неї садна та різана рана. Лікарі надали потерпілій необхідну допомогу. Надалі вона буде відновлюватися вдома", - написав він.

За його даними, пошкоджень зазнало комунальне підприємство, 7 осель місцевих мешканців, дві господарські споруди та ЛЕП.

"Та найбільше руйнувань на одному з ринків. Знищені торговельні ряди. Побиті павільйони, складське приміщення", - поінформував Лисак.

Також ворог атакував дронами-камікадзе Нікополь і Марганецьку громаду, а на Червоногригорівську громаду спрямував артснаряди. Атаковані території обстежують.