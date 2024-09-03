РФ цілий день атакувала Нікопольщину: поранено жінку, пошкоджено комунальне підприємство
З початку доби 3 вересня російська армія неодноразово атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок артобстрілу постраждала жінка
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"У Нікополі через артобстріл поранена 48-річна жінка. У неї садна та різана рана. Лікарі надали потерпілій необхідну допомогу. Надалі вона буде відновлюватися вдома", - написав він.
За його даними, пошкоджень зазнало комунальне підприємство, 7 осель місцевих мешканців, дві господарські споруди та ЛЕП.
"Та найбільше руйнувань на одному з ринків. Знищені торговельні ряди. Побиті павільйони, складське приміщення", - поінформував Лисак.
Також ворог атакував дронами-камікадзе Нікополь і Марганецьку громаду, а на Червоногригорівську громаду спрямував артснаряди. Атаковані території обстежують.
- Унаслідок атак РФ 2 вересня в Нікополі постраждали чотири жінки.
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