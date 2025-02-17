РФ удень 17 лютого вдарила дроном по Харкову
Російська окупаційна армія вдень понеділка, 17 лютого, вдарила по Харкову безпілотником. Над містом збили ворожий дрон "Молния"
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Ворог ударив по Харкову БПЛА. Деталі зʼясовуємо", - написав він о 14:14.
Водночас очільник ОДА Олег Синєгубов заявив, що за попередніми даними, над Харковом сили ППО збили російський дрон "Молния". Наразі постарждалих немає.
"Інформацію про уламки в Шевченківському районі перевіряють", - додав він.
- Уночі 17 лютого російська армія атакувала Україну ударними БПЛА. На Запоріжжі сталося загоряння нежитлової будівлі, На Полтавщині пошкоджено будинки, у Сумах зруйновано СТО, а в Харкові і в Київській області є потерпілі.
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