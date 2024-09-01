РФ вдарила ракетою по дитбудинку та центру реабілітації дітей у Сумах: 4 постраждалих
Увечері 1 вересня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по приміщенню закладу освіти Сум, де розташований центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.
"Сьогодні ввечері 1 вересня ворог здійснив ракетний удар по приміщенню закладу освіти Сум, де розташований центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що будівля розташована серед житлового мікрорайону міста.
Наразі на місці працюють всі необхідні служби - людям надається медична допомога. Наслідки ворожої атаки уточнюються.
Уже пізніше міська рада Сум повідомила, що станом на 22:55 постраждали 4 людини, їх ушпиталювали до лікарні.
- У неділю, 1 вересня, російська армія завдала авіаудару по інфраструктурі Сумської громади. Є поранені.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.92 Купівля 40.92Продаж 41.4
- EUR Купівля 45.3Продаж 45.98
- Актуальне
- Важливе