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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією РФ з початку року випустила по Україні 2277 "шахедів": у Повітряних силах розповіли, скільки з них вдалось знищити

РФ з початку року випустила по Україні 2277 "шахедів": у Повітряних силах розповіли, скільки з них вдалось знищити

25 червня, 2024 вiвторок
16:58
Війна з Росією БПЛА "шахед", безпілотник, дрон

Із 1 січня 2024 року росіяни випустили по території України 2277 ударних безпілотників типу Shahed, сили ППО знищили близько 86% безпілотників РФ

Зміст

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Він наголосив, що українським силам протиповітряної оборони вдалось знищити 1953 ворожі "шахеди" з усіх 2277 з початку цього року. Це становить близько 86%.

"Таких результатів вдалось досягти завдяки нарощенню бойових спроможностей мобільних вогневих груп Сил оборони України. Це тисячі військовослужбовців, які майже щоночі виїжджають на вогневі позиції і б’ють ворожі БПЛА з усього наявного у них озброєння", - заявив Олещук.

За його словами, створення мобільно-вогневих груп (МВГ) було вимушеним кроком, оскільки з початку повномасштабної агресії Росії нарощує атаки великою кількістю засобів повітряного нападу, зокрема ударними безпілотниками. Олещук підкреслив, що більше 80% дронів окупантів вдалось збити мобільно-вогневим групам Сил оборони.

Водночас командувач згадав про оснащення МВГ.

"Сьогодні стрілецька зброя, зенітні гармати, ПЗРК, що є на озброєнні МВГ модифіковані, мають додаткове обладнання, здатне забезпечувати гарний результат бойової роботи. Це прилади нічного бачення, тепловізори, оптика, лазерні указки, прожектори, засоби РЕБ, програмне забезпечення, автомобілі високої прохідності", - написав він.

  • 21 червня Військово-морські Сили ЗСУ у взаємодії з СБУ 21 червня уразили військовий полігон 726-го навчального центру ППО у Краснодарському краї. У результаті удару знищено 120 БПЛА та частину особового складу.

Теги:
Україна
Росія
ЗСУ
безпілотник
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