РФ залучає професійні ДРГ на кордоні з Україною, проти них застосовують тактичні прийоми, - речник ОТУ "Сіверськ"
Речник оперативно-тактичного угруповання військ "Північ" Вадим Мисник заявив, що Росія відправляє на кордон з Україною досить професійні диверсійно-розвідувальні групи, проти яких використовуються тактичні прийоми
Про це він розповів в ефірі телемарафону.
"Наша розвідка відстежує дії сил, що знаходяться по той бік кордону. І, звичайно, весь час - і торік, і цього року, і взимку, і навесні - тут працюють професійні диверсанти саме з боку РФ. Не потрібно недооцінювати ворога", - повідомив Мисник.
Він додав, що українські військові застосовують певні тактичні прийоми, щоб навіть на підході до кордону була можливість виявляти та знищувати ДРГ.
Щодо кадировців у складі ДРГ спікер зазначив, що у них немає інформації про ДРГ або розвідників з боку Росії. Як правило, найбільше кадировці виконують завдання як загороджувальні загони. Мисник зауважив, що, як показує досвід, у штурмових чи розвідгрупах їх не дуже активно застосовували.
- На початку травня українські захисники запобігли спробі проникнення російської диверсійно-розвідувальної групи на Харківщину. У складі ДРГ було до десяти осіб.
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