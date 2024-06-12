РФ залучає професійні ДРГ на кордоні з Україною, проти них застосовують тактичні прийоми, - речник ОТУ "Сіверськ"

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

"Наша розвідка відстежує дії сил, що знаходяться по той бік кордону. І, звичайно, весь час - і торік, і цього року, і взимку, і навесні - тут працюють професійні диверсанти саме з боку РФ. Не потрібно недооцінювати ворога", - повідомив Мисник.



Він додав, що українські військові застосовують певні тактичні прийоми, щоб навіть на підході до кордону була можливість виявляти та знищувати ДРГ.



Щодо кадировців у складі ДРГ спікер зазначив, що у них немає інформації про ДРГ або розвідників з боку Росії. Як правило, найбільше кадировці виконують завдання як загороджувальні загони. Мисник зауважив, що, як показує досвід, у штурмових чи розвідгрупах їх не дуже активно застосовували.