РФ заочно предʼявила звинувачення очільнику СБУ Малюку через вибух на Керченському мосту у 2023 році, - ЗМІ

Про це пише ТАСС.

За словами джерел російського інформаційного агентства в правоохоронних органах РФ, Малюку заочно предʼявили звинувачення в підриві Керченського моста. Росіяни назвали це "терористичним актом".

Також у березні 2024 року російський суд заочно заарештував Малюка за звинуваченням у терористичному акті. Тоді суд Москви "обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту на строк 2 місяці" для глави СБУ.