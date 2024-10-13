РФ заочно предʼявила звинувачення очільнику СБУ Малюку через вибух на Керченському мосту у 2023 році, - ЗМІ
У Російській Федерації заочно звинуватили главу Служби безпеки України Василя Малюка в організації підриву Керченському моста в тимчасово окупованому Криму літом 2023 року
Про це пише ТАСС.
За словами джерел російського інформаційного агентства в правоохоронних органах РФ, Малюку заочно предʼявили звинувачення в підриві Керченського моста. Росіяни назвали це "терористичним актом".
Також у березні 2024 року російський суд заочно заарештував Малюка за звинуваченням у терористичному акті. Тоді суд Москви "обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту на строк 2 місяці" для глави СБУ.
- Під ранок 17 липня 2023 року на Кримському мосту пролунали вибухи, після цього окупаційна влада заявила про "надзвичайну подію" та звинуватила в атаці українських військових. На прольотах виявили пошкодження дорожнього полотна, також у РФ заявили про двох загиблих.
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